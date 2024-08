Max Verstappen zegt dat Red Bull Racing tijdens de vrijdag van de F1 Grand Prix van Italië veel dingen heeft geprobeerd. Verstappen weet ook wat er nog beter moet en wil dat het team 'werk gaat verzetten' om zaterdag goed voor de dag te komen.

Verstappen reed tijdens de eerste vrije training in Monza de snelste tijd met een 1.21.676, waarmee hij Charles Leclerc en Lando Norris te snel af bleek te zijn. Tijdens de tweede vrije training bleek hij geen rondje op de softs te kunnen noteren, terwijl de race pace op de mediums wel goed bleek. Verstappen eindigde uiteindelijk op P14 tijdens VT2, terwijl Lewis Hamilton op P1 eindigde voor Norris en Carlos Sainz.

Verstappen na VT1 en VT2 in Monza

Tegenover Formula1.com zegt Verstappen dat Red Bull van de vrijdag een dag heeft gemaakt waarin het veel heeft geprobeerd met de RB20. "We hebben best wel wat dingen uitgeprobeerd. De tweede vrije training leek eerst niet zo goed, maar de racesimulatie leek wel goed. We hebben gewoon verschillende dingen geprobeerd met de afstelling. Daar zijn de vrije trainingen ook voor. Er zijn dan ook dingen aan de auto waar we graag meer over willen leren, dus dat doen we dan ook."

Verstappen zag RB20 moeite hebben met banden

Verstappen kwam nog wel wat problemen met de banden tegen. "De banden hadden het wel zwaar en verslechterden wel wat, dus we moeten kijken hoe zich dat in de race gaat ontvouwen. We hebben wel wat goede richtingen gevonden met de auto. We moeten alleen nog wat dingen aanscherpen, en dan verwacht ik dat het heel spannend zal zijn, zoals je ook al aan de uitslag ziet. Hopelijk doen we dan mee aan dat gevecht." Toch is Verstappen nog niet helemaal tevreden. "We moeten nog wel wat werk verzetten om echt competitief te zijn. De eerste vrije training was vrij redelijk. De tweede vrije training begon niet goed, maar we hadden wel een goede long run. We moeten wel nog zorgen dat alles nog wat meer samenkomt."

