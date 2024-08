Het debuut van Andrea Kimi Antonelli tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Italië verliep totaal niet als gepland. De 18-jarige ging op hoge snelheid de muur in bij de Parabolica in de eerste tien minuten van de sessie. Hij zou zich niet helemaal fit voelen.

Antonelli maakt al sinds hij 12 jaar oud is deel uit van het Mercedes-juniorprogramma. Na kampioenschappen te hebben gewonnen in de Italiaanse en Duitse Formule 4 evenals in de Formule Regional in Europa en het Midden-Oosten, bevindt hij zich momenteel in de FIA Formule 2 met twee zeges achter zijn naam. Voor thuispubliek mocht hij op Monza zijn debuut maken in een officiële Formule 1-sessie als voorbereiding op het open Mercedes-zitje voor 2025. Lewis Hamilton verruilt de Zilverpijlen natuurlijk voor Ferrari en Antonelli zal hoogstwaarschijnlijk de nieuwe teamgenoot worden van George Russell. Antonelli crashte echter en is daarna voglens meerdere bronnen, waaronder de Braziliaanse journaliste Julianne Cerasoli, eerder naar het hotel gegaan.

Impact van 52g

"Tja, wat een dag. Mijn eerste vrije training is achter de rug," legde een sombere Antonelli uit. "Helaas kwam het snel ten einde, vanwege de crash. Het was best een zware [impact] van ongeveer 52g. Het spijt me voor het team en voor George dat ze daarna aan de slag moesten. Het was gewoon een fout van mijn kant. Ik pushte te hard voor de omstandigheden. Ik had het meer stukje bij beetje moeten opbouwen." Ter vergelijking, de crash van Max Verstappen op Silverstone in 2021 was een impact van 51g.

Not the FP1 outing that Kimi Antonelli was looking for 😔#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/KmEHF8Ewv8 — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

"Ik heb zeker mijn lesje geleerd voor de volgende keer," vervolgde de Bolognezer. "Ik ben het team dankbaar dat ze het mogelijk hebben gemaakt, en het was geweldig om de tifosi te zien en om ronden te kunnen doen met alle andere coureurs op de baan. Ik voel me niet geweldig. Ik ga nu uitrusten en daarna ga ik me concentreren op de rest van het weekend, want er zijn nog een aantal races te gaan [met Mercedes in F1 en met Prema in F2] en daar gaan we proberen goede resultaten uit te halen."

