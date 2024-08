Opvallende verklaring voor achterstand Verstappen, 'Red Bull kreeg bizar verzoek van F1' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Er was na afloop van de F1 Dutch Grand Prix een heleboel te bespreken en het ging natuurlijk vooral over het enorme gat tussen de McLaren van Lando Norris en de Red Bull van Max Verstappen. Jos, de vader van de drievoudig wereldkampioen, is er niet van overtuigd dat Christian Horner het roer om kan gooien. De teambaas zelf denkt daar anders over en deed tegelijkertijd een boekje open over een verzoek van de Formule 1 om langzamer te gaan, toen Red Bull nog oppermachtig was. Voormalig coureur en tegenwoordig analist Martin Brundle denkt ondertussen dat Verstappen zich expres heeft ingehouden op Zandvoort. Verder kondigde Audi vandaag haar nieuwe aanwinst aan, ging Prins Bernhard van Oranje in op de toekomst van de Grand Prix in Nederland en kreeg Haas eindelijk toestemming van Uralkali om de badplaats te verlaten.

Jos Verstappen gelooft niet dat Horner het tij kan doen keren: 'Je kunt het niet meer verbloemen'

Jos Verstappen is niet te spreken over de huidige gang van zaken bij het team van Red Bull Racing. De vader van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen stelt dat hij zich wil laten verrassen, maar dat hij niet denkt dat teambaas Christian Horner het tij kan doen keren. "Max had nooit een kans om te winnen, maar dat is niet verrassend als je reverse-engineering moet toepassen op de auto," vertelde Jos tegenover het Duitse BILD. Red Bull heeft een aantal updates moeten terugdraaien, omdat deze niet werkten zoals verwacht. "Dat zegt alles. Het team nam meermaals een verkeerde afslag. Intern moet je jezelf een spiegel voorhouden en niet alles met een laagje suiker bedekken. Het is tijd - als het nog niet te laat is - om jezelf vragen te stellen. Goede mensen verlaten het team. Ik ben heel ontevreden met wat er gebeurd." Lees hier het hele artikel over de kritiek van Jos Verstappen.

Audi kondigt nieuwste aanwinst voor aankomend F1-project aan

Sauber Motorsport heeft Florian Büngener binnengehaald als de nieuwe Chief Communications Officer van het Audi F1-project. Eerder haalde Audi al grote namen als Mattia Binotto en Jonathan Wheatley binnen. De Duitser heeft eerder al jarenlang voor ABT Sportsline, Fiat & Abarth en Hyundai Motor Europe gewerkt. Hij brengt dan ook een berg aan ervaring met zich mee. Binnen Audi zal hij verantwoordelijk worden voor alle activiteiten op het gebied van communicatie, inclusief alles rondom de ontwikkelingen van de motoren. "Door Florian aan boord te halen, kunnen we nog een belangrijk stukje van de puzzel op zijn plaats leggen," vertelde Binotto in het persbericht van Sauber. Lees hier het hele artikel over de kersverse topman binnen Audi.

Brundle heeft opvallende verklaring voor achterstand Verstappen in Zandvoort

Martin Brundle denkt dat het gat tussen Max Verstappen en Lando Norris in Zandvoort in de realiteit een stuk kleiner was dan het op het eerste gezicht leek. De presentator vermoedt zelfs dat Verstappen zich bewust ingehouden heeft, om Red Bull zo tot actie te dwingen. "We moeten begrijpen waar het tekort ligt," zei teambaas Christian Horner tegenover Sky Sports F1. "Ik denk dat we dit weekend behoorlijk veel hebben geleerd, maar je kunt zien dat de snelheid die ze op dit circuit hadden uitstekend was. We moeten duidelijk begrijpen hoe we de prestaties van onze systemen kunnen verbeteren," aldus de teambaas. Brundle denkt echter dat het allemaal niet zo dramatisch is als het op het eerste gezicht leek. De Brit denkt zelfs dat Verstappen in de realiteit wel sneller kon rijden, maar dat hij dat heel bewust niet deed. "Ik gok dat dit niet het snelste was dat Max kon gaan," reageerde hij. Lees hier het hele artikel over de analyse van Martin Brundle.

Haas krijgt groen licht van Uralkali, renstal mag Zandvoort eindelijk verlaten

Het Formule 1-team van Haas mag Nederland weer verlaten, zo heeft Uralkali op maandagmiddag bekendgemaakt middels een statement. De voormalig sponsor van het Amerikaanse team heeft de achterstallige betaling ontvangen en zodoende de Nederlandse autoriteiten opgeroepen om de bezittingen van Haas weer vrij te geven. "Uralkali bevestigt dat wij de door Haas verschuldigde betaling (inclusief rente en vergoedingen) volledig hebben ontvangen, naar aanleiding van de uitspraak van het Zwitserse arbitragehof. Daarnaast hebben we de raceauto opgehaald die wij op basis van de sponsorovereenkomst verschuldigd waren", maakt Uralkali bekend in een persbericht. "Als gevolg daarvan heeft Uralkali de Nederlandse autoriteiten laten weten dat zij de bezittingen van Haas als voorlopige maatregel mogen vrijgeven, en dat Haas deze mee mag nemen uit Nederland." Lees hier het hele artikel over de opgeloste clash tussen Haas en diens voormalig titelsponsor.

Prins Bernhard van Oranje over toekomst Dutch GP: 'Als we het kwijtraken, is het voorgoed voorbij'

Mocht de Grand Prix van Nederland inderdaad geen contractverlenging krijgen, dan zou de race in 2025 wel eens de laatste editie ooit kunnen gaan worden, stelt Bernhard van Oranje. "Onze droom en onze ambitie is om de Formule 1 zo lang mogelijk vast te houden," begon de prins tegenover De Telegraaf. "Want we weten ook: als we het kwijtraken, is het voorgoed voorbij. We kunnen het alleen maar doen, omdat er prachtige bedrijven zijn die erin zijn gestapt en die dit mogelijk maken." Hij benadrukt dat hij hoopt dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. "We mogen er denk ik erg trots op zijn dat we hier het grootste sportevenement van Nederland kunnen organiseren." Hij voegt eraan toe: "Maar we moeten het met z’n allen doen." Lees hier het hele artikel over Prins Bernhard van Oranje die ingaat op de toekomst van Zandvoort.

Red Bull kreeg verzoek van F1 om langzamer te gaan: "Zo snel kunnen de dingen veranderen"

Max Verstappen heeft niet het gevoel dat zijn Red Bull RB20 reageert op wat hij vraagt van de auto. Christian Horner wil dat probleem oplossen, zo legde hij uit na de F1 Dutch Grand Prix. De teambaas sluit niet uit dat ze hun oppermachtige vorm van begin dit seizoen terug kunnen vinden. "Nou ja, het laat maar zien hoe snel dingen kunnen veranderen," zo vertelde hij tegenover onder andere GPFans over de dominante zege van Lando Norris op Zandvoort. "Ik bedoel, we waren races aan het winnen met 20 à 25 seconden voorsprong en Stefano vroeg ons tijdens de eerste vijf races om langzamer te gaan," zo wees Horner naar Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1. "Het kan heel snel veranderen, maar dat betekent ook dat het weer terug kan gaan. We weten dat we een probleem hebben. Je kan horen dat Max niet het gevoel heeft dat de auto reageert op wat hij wil. We moeten ertoe in staat zijn om dat in de afstelling te verwerken." Lees hier het hele artikel over Christian Horner die een boekje open doet over Stefano Domenicali.

