Mocht de Grand Prix van Nederland inderdaad geen contractverlenging krijgen, dan zou de race in 2025 wel eens de laatste editie ooit kunnen gaan worden, stelt prins Bernhard van Oranje.

Hoewel de Dutch Grand Prix de afgelopen jaren een doorslaand succes is geweest, is het nog maar de vraag of de race ook in de toekomst op de Formule 1-kalender kan blijven staan. Als het aan Formule 1-baas Stefano Domenicali ligt zou de race nog jaren op de kalender staan. Die onzekerheid heeft dus niets te maken met de interesse vanuit de FOM, maar heeft alles te maken met de financiële haalbaarheid van het evenement. Zandvoort is een van de weinige evenementen op de F1-kalender die geen subsidie ontvangt van de lokale overheid, wat het een financiële uitdaging maakt voor alle betrokken partijen. De inkomsten uit de ticketverkoop zijn namelijk niet genoeg om het hele evenement te faciliteren.

Artikel gaat verder onder video

De grote vraag is dus, wordt 2025 de laatste editie van de Grand Prix van Nederland? "Onze droom en onze ambitie is om de Formule 1 zo lang mogelijk vast te houden", vertelt Bernhard van Oranje tegenover De Telegraaf. "Want we weten ook: als we het kwijtraken, is het voorgoed voorbij. We kunnen het alleen maar doen, omdat er prachtige bedrijven zijn die erin zijn gestapt en die dit mogelijk maken." Hij benadrukt dat hij hoopt dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. "We mogen er denk ik erg trots op zijn dat we hier het grootste sportevenement van Nederland kunnen organiseren." Hij voegt eraan toe: "Maar we moeten het met z’n allen doen."

Financiële verantwoordelijkheid

Robert van Overdijk stelt dat de organisatie ervan overtuigd is dat de Dutch Grand Prix nog steeds leeft onder de fans, en dat er dus ook meer dan genoeg animo is binnen ons land. Ook benadrukt hij dat de betrokken partijen niet bang zijn om risico's te nemen, maar dat ze ook wel goed na moeten denken. "Het moet wel een aanvaardbaar risico blijven om dit de komende jaren te kunnen blijven doen. Het bedrijfsleven, kaartkopers maar ook de overheden die blijven faciliteren in inzet en enthousiasme; die puzzelstukjes moeten allemaal in elkaar blijven vallen."

Gerelateerd