Max Verstappen heeft niet het gevoel dat zijn Red Bull RB20 reageert op wat hij vraagt van de auto. Christian Horner wil dat probleem oplossen, zo legde hij uit na de F1 Dutch Grand Prix. De teambaas sluit niet uit dat ze hun oppermachtige vorm van begin dit seizoen terug kunnen vinden.

Verstappen leek, op een uitvalbeurt vanwege mechanische problemen in Australië na, zijn dominantie van 2023 voort te kunnen zetten tijdens dit Formule 1-seizoen. De Limburger won zeven van de eerste tien Grands Prix, maar kreeg gaandeweg steeds meer uitdaging van eerst Ferrari en daarna McLaren en Mercedes. Terwijl ploegmaat Sergio Pérez al negen wedstrijden op rij niet in de top vijf is geëindigd, won Verstappen na Imola nog wel twee races, maar McLaren is met Lando Norris en Oscar Piastri inmiddels zo sterk geworden dat Red Bull gevaar loopt het constructeurskampioenschap te verliezen. Ook het rijderskampioenschap is nog absoluut geen zekerheid voor Max.

Achterstand begrijpen en oplossen

"Als het qua prestaties zo gaat zijn bij de volgende negen races, ja, dan wordt het heel erg moeilijk," begon Horner tegenover de media op Zandvoort. Ook GPFans was aanwezig in de paddock van de Nederlandse F1-race. "Maar het is de vierde keer dit jaar, pas de vierde keer, dat de voorsprong van Max in de puntenstand is gekrompen. En het is pas de tweede overwinning van Lando. Maar we weten dat we wel performance moeten gaan vinden. We lagen 78 punten voor en dat is nu 70. We willen ervoor zorgen dat we de leiding uitbreiden in plaats van constant zien verminderen. Uiteraard hebben ze met hun auto kleine stappen gemaakt en hier waren ze met Lando uitzonderlijk indrukwekkend, dus we moeten begrijpen waar onze achterstand vandaan komt en dat oplossen."

Domenicali kwam met verzoek aan Red Bull

De teambaas ging door over het feit dat de dominantie van Red Bull is doorbroken door McLaren: "Nou ja, het laat maar zien hoe snel dingen kunnen veranderen. Ik bedoel, we waren races aan het winnen met 20 à 25 seconden voorsprong en Stefano vroeg ons tijdens de eerste vijf races om langzamer te gaan," zo wees Horner naar Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1. "Het kan heel snel veranderen, maar dat betekent ook dat het weer terug kan gaan. We weten dat we een probleem hebben. Je kan horen dat Max niet het gevoel heeft dat de auto reageert op wat hij wil. We moeten ertoe in staat zijn om dat in de afstelling te verwerken, zodat de banden in alle omstandigheden goed werken. McLaren heeft dat voor elkaar gekregen met Lando. Dat is ons niet gelukt, maar we hebben de schade beperkt gehouden. Als je niet kan winnen, finish dan als tweede."

