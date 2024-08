Max Verstappen kon vandaag geen vuist maken tegen Lando Norris tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De Nederlander kwam met een enorme achterstand op de Brit als tweede over de finish. Hoe kon het dat Verstappen zó relatief langzaam was in Zandvoort? Red Bull-teambaas Christian Horner legt het uit.

Verstappen begon als tweede aan zijn thuisrace en had een goede start. Al voor de eerste bocht passeerde hij Norris en nam de leiding over. Daarna trok hij snel een gat en wist hij de McLaren zelfs uit zijn DRS te rijden. Het was een hoopvol begin voor Verstappen, maar al vrij snel bleek dat Norris gewoonweg een stuk sneller was. Toen hij Verstappen eenmaal inhaalde, deed hij dit met een hogere topsnelheid op het rechte stuk. En dat is waar Verstappen veel verloor, zo erkent ook teambaas Horner na afloop van de race. Tegenover de pers, waaronder GPFans, legt hij uit waarom Verstappen zoveel langzamer was dan zijn rivaal.

Red Bull besloot te gokken met Verstappen

"Ik denk dat het aan meerdere dingen lag, maar allereerst waren zij gewoon heel, heel snel vandaag. Dus complimenten aan hen daarvoor. Wij hebben een klein beetje gegokt, want we dachten dat de degradatie [van de banden, red.] behoorlijk hoog zou zijn. Dus we zijn vrij hoog gaan zitten wat betreft het downforce-niveau, we gingen voor maximaal downforce", zo legt Horner uit aan de media. "En dat was klein beetje een gok, want als de degradatie hoog zou zijn denk ik dat het ons had kunnen helpen, maar het bleek dat de degradatie erg laag was, dus dat maakte ons langzaam wat betreft de topsnelheid met Max."

Start hoopgevend voor Verstappen in Zandvoort

Horner weet dat het er in het begin even op leek alsof Verstappen een kans had, maar al vrij snel realiseerde ze zich bij Red Bull dat het onbegonnen werk was. "Hij [Verstappen, red.] verzette het moeilijkste werk bij de start, want hij had een geweldige start en lag al aan de leiding bij de eerste bocht. Daarna braken we de DRS [van Norris, red.], maar al vrij snel zag je dat Lando behoorlijk comfortabel was achter hem", zo vertelt Horner.

Rest van het veld verslaan

Vanaf dat moment moesten Verstappen en Red Bull overstappen op plan B. "Daarna passeerde hij [Norris, red.] hem behoorlijk makkelijk met zijn topsnelheid. En vanaf dat moment wist Max dat hij Lando niet kon verslaan vandaag en was het belangrijkste - zoals we vooraf al besproken hadden als hij Lando niet zou kunnen verslaan - dat hij dan in ieder geval de rest van het veld versloeg", aldus Horner.

