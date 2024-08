Lando Norris pakte gisteren op indrukwekkende wijze pole position voor de Dutch Grand Prix. Na afloop wilde hij terugrijden naar het hotel, maar werd hij geconfronteerd door Daniel Ricciardo. De Australiër wilde Norris er even - met een dikke knipoog - op wijzen dat zijn pole ronde hem teleurstelde.

Maar liefst drieënhalf tienden wist Norris zich los te rijden voor pole position. Max Verstappen was de grootste concurrent voor deze positie, maar de Red Bull-coureur kon in de absolute slotfase niet aanhaken. Norris was na afloop uiteraard tevreden met het behaalde resultaat, maar Ricciardo wilde hem laten geloven dat het allemaal nog wel wat beter kon. Na afloop van de kwalificatie confronteerde hij Norris op de parkeerplaats van het circuit, net op het moment dat de McLaren-coureur weg wilde rijden richting zijn hotel.

Ricciardo steekt de draak met Norris in Zandvoort

In zwarte bolide, voorzien van chauffeur, zat Norris op de achterbank klaar om zich te laten vervoeren, toen plots Ricciardo voor het raam stond. De Australiër confronteerde de Brit met zijn pole ronde, die in zijn ogen nog wel wat beter had gekund. "Ik wilde je gewoon even zeggen dat het eigenlijk echt een k*t ronde was gisteren. Ik had meer van jullie verwacht", zo zei Ricciardo met een grote glimlach op zijn gezicht. Norris kon het dolletje zichtbaar wel waarderen. "Zie je later", zo sloot Ricciardo af, om vervolgens terug te lopen richting het paddock.

De 'confrontatie' vond plaats voor het oog van een camera en de beelden hiervan verschenen op internet. Je kunt ze bekijken door hier te klikken.

