Logan Sargeant raakt mogelijk zijn stoeltje bij Williams kwijt vóór de F1 Grand Prix van Italië door zijn harde crash op Zandvoort. Een van de kandidaten om hem op te volgen, zou Liam Lawson zijn. Red Bull laat tegenover onder andere GPFans weten er geen problemen mee te hebben hem uit te lenen.

Sargeant maakte zijn debuut in de Formule 1 in 2023, maar hij heeft op een enkele puntenfinish in zijn thuisrace op Circuit of the Americas vorig jaar na geen indruk gemaakt. Carlos Sainz stapt vanaf volgend seizoen in als de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon, wat betekent dat Sargeant naar alle waarschijnlijkheid de koningsklasse moet verlaten. Het kan echter zijn dat we aankomende week al afscheid moeten nemen van de Floridiaan. Hij schreef zijn FW46 compleet af in een angstaanjagend ongeluk tijdens de derde vrije training voor de Dutch Grand Prix. Teambaas James Vowles was op zijn zachtst gezegd niet tevreden met de enorme schade die Sargeant had veroorzaakt.

Schumacher of Lawson?

De kans bestaat dat Vowles nog vóór de race op Monza Sargeant zijn koffers wil laten pakken. Mick Schumacher wordt als een van de mogelijke vervangers genoemd. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael kwam twee seizoenen uit voor Haas, voordat hij de test- en reservecoureur werd van Mercedes. Andrea Kimi Antonelli zal in ieder geval niet door Mercedes worden ingezet bij Williams. "Hij zal doorgaan met het reguliere testprogramma dat we gepland hebben voor hem," bevestigde Toto Wolff.

Wie ook kandidaat zou zijn voor het Williams-zitje is Liam Lawson. Red Bull Racing sluit niet uit hun test- en reservecoureur uit te lenen aan de Britse renstal. "Het hangt van de voorwaarden af," begon Christian Horner tegenover onder andere GPFans. "Als we hem nodig hebben, dan moeten we hem op korte termijn wel terug kunnen krijgen. Maar als zij een coureur nodig hebben voor volgend weekend, dan staan we daar zeker voor open."

Onder andere ESPN en De Telegraaf meldden dat Vowles op zaterdag een bezoekje heeft gebracht aan Horner in de paddock om de situatie over Lawson en Sargeant te bespreken.

