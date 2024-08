Williams-teambaas James Vowles baalt van de diskwalificatie van Alexander Albon en wijst vooral naar de meetinstrumenten van het team uit Grove. Zo is de wagen van Albon in de fabriek meerdere keren gemeten en ook op donderdag was de auto, volgens de eigen instrumenten, legaal. De FIA oordeelde echter op zaterdag dat de vloer te wijd was en daardoor werd Albon geschrapt uit de uitslag van de kwalificatie.

Het team van Vowles kent voorlopig nog een ongelukkig weekend in Zandvoort. Zo was Logan Sargeant in de vangrails terug te vinden, nadat hij in de derde vrije training, met zijn voorband in het gras terechtkwam en daardoor de controle over zijn wagen verloor. Het team kon de wagen niet op tijd gereed krijgen voor de kwalificatie, die enkele uren daarna plaatsvond. Sargeant wordt komend jaar al vervangen door Carlos Sainz, maar de geruchten gaan dat de crash in Zandvoort wellicht voor een vroegtijdig afscheid gaat zorgen.

Artikel gaat verder onder video

Scantechniek

Vowles trekt op X het boetekleed aan voor de diskwalificatie van Albon, die los daarvan, een prima achtste tijd op het bord wist te zetten. De teambaas is blij met de geboekte progressie en zag zelfs dat Ferrari misschien wel te pakken was: "Dat is een hele andere situatie dan aan het begin van het seizoen. Hoe positief dat ook is, de feiten zijn dat we zijn gediskwalificeerd voor een vloer die te wijd was." Williams zag dit niet aankomen, want het team heeft de wagens meerdere keren gemeten. De vloer was onderdeel van een groter updatepakket en is dus gloednieuw. "We gebruiken scantechnieken in plaats van echt meten, omdat je niet slechts op één punt gefocust moet zijn. Voordat we hier naartoe zijn afgereisd hebben de vloer meerdere keren gemeten. Dat gebeurde in de fabriek en dan alleen de vloer, maar ook in de fabriek met de gehele auto", verklaart Vowles.

Sargeant was coming out of Turn 3 when he lost control and then clattered into the barriers #F1 #DutchGP pic.twitter.com/EMOIl4Y3C3 — Formula 1 (@F1) August 24, 2024

Meetinstrumenten Williams verschilt met FIA

Daarnaast is de wagen ook nog geïnspecteerd in Zandvoort, maar bij de meting van de FIA kwam er een ander resultaat uit. "Ook hebben we donderdag hier alles gemeten. We hebben deze resultaten gedeeld met de FIA en daarin valt te zien dat alles legaal zou moeten zijn. Maar wat er natuurlijk echt toe doet, zijn de meetinstrumenten van de FIA en hun systemen. We moeten nu gaan uitzoeken wat wij verkeerd hebben gedaan in met onze metingen", zo weet hij nog niet waar het verschil in resultaat vandaan komt. Uiteindelijk zal Sargeant vanmiddag vanaf P19 gaan starten, Albon moet het doen met P20.

As promised, James provides an update following Alex’s qualifying disqualification. pic.twitter.com/9qBJoFGGNW — Williams Racing (@WilliamsRacing) August 25, 2024

Gerelateerd