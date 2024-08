Het Formule 1-team van Haas mag Nederland weer verlaten, zo heeft Uralkali op maandagmiddag bekendgemaakt middels een statement. De voormalig sponsor van het Amerikaanse team heeft de achterstallige betaling ontvangen en zodoende de Nederlandse autoriteiten opgeroepen om de bezittingen van Haas weer vrij te geven.

Haas lag al geruime tijd in de clinch met Uralkali, één van haar voormalige sponsoren. De samenwerking tussen beide partijen werd vanwege de oorlog in Oekraïne vervroegd stopgezet, maar Haas weigerde de te veel ontvangen sponsorgelden terug te betalen. Afgelopen juni oordeelde het Zwitserse arbitragehof dat Haas weliswaar in haar recht stond om het contract met Uralkali te beëindigen, maar dat het team niet het hele sponsorbedrag mocht houden. Zodoende werd Haas door de rechtbank opgedragen om ruim negen miljoen dollar terug te betalen, en daarnaast ook de beloofde VF-21 vrij te geven.

Eenmaal in Zandvoort aangekomen bleek dat Haas de rekening niet op tijd had betaald. Uralkali is daarom naar de Nederlandse rechter gestapt, om hen te verzoeken om na afloop van de Dutch Grand Prix beslag te leggen op alle spullen van Haas. Hoewel de Amerikaanse renstal de rekening eerder dit weekend al had overgemaakt, mochten ze Nederland op zondagavond nog niet verlaten, omdat het geld nog niet aangekomen was bij de Russische organisatie. En zodoende bleef het team van Haas alleen achter in Zandvoort.

Op maandagmiddag kwam dan eindelijk het verlossende woord: Haas mag met alle spullen afreizen naar Monza. "Uralkali bevestigt dat wij de door Haas verschuldigde betaling (inclusief rente en vergoedingen) volledig hebben ontvangen, naar aanleiding van de uitspraak van het Zwitserse arbitragehof. Daarnaast hebben we de raceauto opgehaald die wij op basis van de sponsorovereenkomst verschuldigd waren", maakt Uralkali bekend in een persbericht. "Als gevolg daarvan heeft Uralkali de Nederlandse autoriteiten laten weten dat zij de bezittingen van Haas als voorlopige maatregel mogen vrijgeven, en dat Haas deze mee mag nemen uit Nederland."

Uralkali blij met financiële boost

De organisatie legt ook uit waar het geld precies naartoe zal gaan: "Het geld dat door de Zwitserse arbitrage aan Uralkali wordt teruggegeven en door Haas aan ons wordt overgemaakt, zal worden gebruikt om onze capaciteit te vergroten om een ​​stabiele voedselvoorziening te garanderen. Als één van de vijf grootste kunstmestproducenten ter wereld, speelt Uralkali een betekenisvolle rol in het verbouwen van voedsel dat mensen voedt in ongeveer 70 landen, van de Verenigde Staten tot Oeganda. De groenten en fruit die vandaag op uw tafel staan, het graan dat voor uw brood wordt gebruikt, het voer voor uw vlees en gevogelte – dit alles is wellicht allemaal geteeld met behulp van onze meststoffen."

