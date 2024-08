Sauber Motorsport heeft Florian Büngener binnengehaald als de nieuwe Chief Communications Officer van het Audi F1-project. Eerder haalde Audi al grote namen als Mattia Binotto en Jonathan Wheatley binnen.

Aan het einde van het Formule 1-seizoen van 2024 zal Sauber officieel van de grid verdwijnen, en plaats gaan maken voor het fabrieksteam van Audi. Hoewel het bedrijf niet overgekocht wordt, en in die zin dus grotendeels hetzelfde blijft, gaat er wel ontzettend veel veranderen. Zo zal het team vanaf 2026 niet meer met Ferrari-motoren gaan rijden, maar met zelf ontwikkelde Audi-motoren. Daarnaast zijn er al een paar belangrijke personen binnengehaald om het project een groot succes te maken. Zo heeft voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto zich eerder dit jaar al bij Audi gevoegd als de nieuwe COO en CTO. Daarnaast zal Jonathan Wheatley, de huidige sportief directeur van Red Bull Racing, zich in 2026 bij het team gaan voegen als de nieuwe teambaas.

Büngener is de nieuwste aanwinst van Audi, en is geen onbekende naam in de motorsport. De Duitser heeft eerder al jarenlang voor ABT Sportsline, Fiat & Abarth en Hyundai Motor Europe gewerkt. Hij brengt dan ook een berg aan ervaring met zich mee. Binnen Audi zal hij verantwoordelijk worden voor alle activiteiten op het gebied van communicatie, inclusief alles rondom de ontwikkelingen van de motoren. "Door Florian aan boord te halen, kunnen we nog een belangrijk stukje van de puzzel op zijn plaats leggen", vertelt Binotto in het persbericht van Sauber.

"Ondertussen blijft Sauber uitgroeien tot het Audi-fabrieksteam, dat in 2026 zijn debuut zal maken", vervolgt de Italiaan. "Zijn aanpak, ervaring en gedrevenheid zullen van fundamenteel belang zijn. Niet alleen als we over onze activiteiten communiceren, maar vooral ook als we ons eigen verhaal en onze kernwaarden aan het groeiende publiek van de Formule 1 overbrengen. Florian voegt zich bij het team om leiding te geven aan onze groeiende communicatieafdeling en zal deze helpen naar nieuwe hoogten te stijgen."

Florian Büngener

Büngener voegde daar zelf aan toe: "Het Audi F1-project is één van de meest interessante ontwikkelingen in de autosport, zo niet in de hele sportindustrie op dit moment. Ik ben blij en vastberaden om te helpen nu het een cruciale fase in aanloop naar 2026 in aan het gaan is. Het team is al bezig met een progressieve en klantgerichte communicatie naast het circuit, en ik ben gefocust om dit proces voorafgaand aan het debuut van Audi's fabrieksteam te versnellen."

