Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Nederland

Over precies een week ontwaakt de Formule 1 uit de zomerstop met de Grand Prix van Nederland. Ronde vijftien van het wereldkampioenschap staat namelijk voor deur en die vindt plaats op het Circuit Zandvoort.

George Russell kwam in België weliswaar als eerste over de streep, maar werd achteraf gediskwalificeerd, waardoor teamgenoot Lewis Hamilton de laatste race voor de zomerstop op zijn naam wist te schrijven. Oscar Piastri werd uiteindelijk als tweede afgevlagd en Charles Leclerc pakte het laatste podiumplekje. Regerend wereldkampioen Max Verstappen wist met zijn vierde plek twaalf punten te pakken en finishte voor de voornaamste titelrivaal: Lando Norris (P5).

Circuit Zandvoort

Het seizoen wordt komend weekend hervat in Zandvoort. De baan door de duinen werd in 1948 geopend en telt in totaal veertien bochten en twee DRS-zones. De eerste loopt vanaf bocht tien tot en met bocht elf en de tweede ligt net iets na bocht dertien, bij het ingaan van de Arie Luyendyk-bocht tot en met het einde van het rechte stuk en ingaande de Tarzanbocht. Het circuit stond tot en met 1985 op de Formule 1-kalender en keerde na een pauze van iets meer dan 35 jaar terug in 2021. In de moderne geschiedenis is Max Verstappen nog altijd de enige winnaar, maar anno 2024 lijkt een zege geen zekerheidje meer. Het ronderecord staat nog altijd op naam van Lewis Hamilton. De zevenvoudig kampioen zette in 2021 een 1:11.097 neer. Volgende week zondag worden er in totaal 72 ronden gereden op de baan die 4,2 kilometer lang is.

Weersverwachting Dutch Grand Prix

Voorlopig lijken de voorspellingen erop te wijzen dat met name de vroege vogels die in Zandvoort aanwezig zijn op zaterdag en zondag kunnen verwachten een nat pak op te lopen. Op de dag van de kwalificatie en de race worden er in de ochtend namelijk de nodige buien voorspeld. Op de vrijdag daarentegen hoeft men zich voorlopig geen zorgen te maken, dan blijft het lekker droog. De temperaturen zijn overigens aangenaam: 22 en 23 graden Celsius.

De eerste weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Nederland volgende week! Helemaal droog lijkt het vooralsnog niet te worden... pic.twitter.com/M5GK0jtkle — GPFans NL (@GPFansNL) August 14, 2024

Coureursklassement

Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap met 277 punten en heeft inmiddels een voorsprong van 78 punten op nummer twee Lando Norris. De derde plek is voor Charles Leclerc die 177 punten achter zijn naam heeft staan en Oscar Piastri staat daar slechts tien punten achter. Carlos Sainz sluit de top vijf af met 162 punten.

Constructeursklassement

Red Bull Racing heeft met 408 verzamelde punten nog altijd de constructeurstitel in handen, maar McLaren staat er nog maar 42 punten achter. Ferrari is het derde team met 345 punten en Mercedes heeft na de overwinning van Lewis Hamilton inmiddels 266 punten verzameld. Kick Sauber is de hekkensluiter en heeft als enige team nog geen enkel puntje weten te pakken.

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 408 punten 2. McLaren 366 punten 3. Ferrari 345 punten 4. Mercedes 266 punten 5. Aston Martin 73 punten 6. RB 34 punten 7. Haas 27 punten 8. Alpine 11 punten 9. Williams 4 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Tijdschema Grand Prix van Nederland

Het raceweekend in Zandvoort wordt dit jaar op vrijdag 23 augustus om 12:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om 16:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag 24 augustus begint al om 11:30 uur met de derde en laatste vrije training, waarna het om 15:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Nederland, hét hoofdgerecht van het weekend, wordt op zondag 25 augustus om 15:00 uur verreden.

Overzicht tijden

Vrijdag 23 augustus

Eerste vrije training: 12:30 uur

Tweede vrije training: 16:00 uur

Zaterdag 24 augustus

Derde vrije training: 11:30 uur

Kwalificatie: 15:00 uur

Zondag 25 augustus

Grand Prix van Nederland: 15:00 uur

