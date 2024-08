Over enkele weken is het weer zover: het grootste racefeest van het jaar arriveert in Nederland met de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Zoals gebruikelijk verwacht men een drukte van jewelste, dus wanneer je geen zin hebt om in de grootste drukte te staan is het wellicht een idee om onderstaande tijden te hanteren bij het maken van de planning.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en over enkele weken is het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen van 23 tot en met 25 augustus de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en door de moeilijk te bereiken locatie doet men er achter de schermen weer alles aan om de ervaring voor alle fans zo fijn mogelijk te laten verlopen. Daar hoort ook een stukje crowd control bij: men verleent vanuit de organisatie adviezen qua tijden waarop fans het beste richting Zandvoort kunnen komen.

Artikel gaat verder onder video

Minste drukte arriveren Zandvoort

Dit natuurlijk om te voorkomen dat alle fans tegelijkertijd arriveren op de plek waar het allemaal gebeurt. Op de website van de Dutch Grand Prix adviseert men allereerst de beste tijd om te arriveren: dit is vóór 08:00 uur in de ochtend of na 13:00 uur. Op die momenten is er veel ruimte beschikbaar in het openbaar vervoer, zijn de rijen bij de ingang van het circuit niet zo lang en is het ook op de plek waar de fietsen geparkeerd worden niet al te druk. Het slechtst mogelijke moment om in Zandvoort te arriveren is tussen 09:00 uur en 12:00 uur. Als je op dat moment in de badplaats arriveert, zijn de rijen zeer lang, is er weinig plek om te zitten in het openbaar vervoer en kun je rekenen op grote drukte bij de ingang.

Minste drukte vertrekken Zandvoort

Ook voor het verlaten van het circuit en Zandvoort heeft de organisatie de best mogelijke tijd voor de fans uitgestippeld. Het allerbeste moment om te vertrekken is voor 17:00 uur. Op dat moment is er weinig drukte bij het verlaten van het circuit en is het ook op de trein- en busstations niet zo druk. Mocht je daarna vertrekken, moet je rekening houden met het tegenovergestelde: lange rijen en veel drukte in het openbaar vervoer. Als het niet lukt om voor 17:00 uur te vertrekken, doet men er verstandig aan om na 20:30 uur huiswaarts te keren.

Gerelateerd