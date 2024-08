De Grand Prix van Nederland komt op hoog tempo dichterbij en de populaire race in de duinen vormt het toneel voor de terugkeer van de Formule 1 na de zomerstop. Niet iedereen kan aanwezig zijn, maar de race valt gelukkig voor alle Nederlanders gratis te volgen op televisie. Hoe precies? Dat leggen we uit.

Sinds 2022 zijn de uitzendrechten van de Formule 1 in handen van Viaplay, een Zweedse streamingsdienst van de Viaplay Group. Voorheen waren de F1 Grands Prix steevast te zien bij Ziggo Sport, maar nu kun je bij dit sportkanaal enkel nog terecht voor de samenvattingen en analyses. Om de races uit de koningsklasse live te kunnen volgen, zal je ook in 2024 een abonnement moeten hebben bij Viaplay. Naast de Formule 1 kun je dan ook live kijken naar andere sporten, zoals darten en voetbal. Ben je puur en alleen geïnteresseerd in de F1, dan kun je ook kiezen voor een (goedkoper) abonnement bij F1 TV Pro, de officiële streamingsdienst van de sport.

Artikel gaat verder onder video

Waar de Grand Prix van Nederland gratis kijken?

Fans die echter alleen geïnteresseerd zijn in de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort, hoeven niet te treuren of op zoek naar een illegale livestream. De race in de duinen valt namelijk voor de Nederlander zonder kaartje gewoon gratis te bekijken op het openbare net. De NOS is namelijk zo vriendelijk om Max Verstappen in zijn jacht op de derde zege in Zandvoort op rij gratis op televisie uit te zenden op het publieke net. De Grand Prix van Nederland valt vanaf 15:00 uur op zondag 25 augustus gratis te zien op de openbare zender. Voorlopig is het daarmee wel de laatste keer: deze afspraak ligt slechts tot en met 2024 vast. De voorlopig laatste Grand Prix van Nederland in 2025 wordt dus - zoals het er nu voorstaat - niet live uitgezonden.

Gerelateerd