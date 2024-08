FIA wil felle kritiek op stewards bestraffen, Dutch GP en ticketaanbieder komen er niet uit in kort geding | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het resultaat van het kort geding tussen de Dutch Grand Prix en de buitenlands ticketaanbieder krijgt vervolg, want de partijen zijn er dinsdag niet uitgekomen. Daarnaast gaat de Hungaroring op de schop en daags na het Formule 1-weekend zijn er al diverse gebouwen gesloopt. Ook komt FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem met een nieuwe regel om de stewards en al haar vrijwilligers te beschermen. Dit is de GPFans Recap van woensdag 14 augustus.

Hungaroring begonnen aan renovatie: circuit ligt enkele weken na race volledig in puin

De Hungaroring is al jaren vaste prik op de kalender. Men maakte even geleden alweer melding dat men het circuit op de schop gaat nemen. De organisatie gaat hard aan de slag om de faciliteiten op en rondom het circuit te verbeteren. Enkele weken na de afgelopen race ken je het circuit bijna niet meer terug. De foto's van de huidige staat van de Hungaroring bekijken? Klik hier!

Kort geding tussen Dutch GP en buitenlandse ticketaanbieder loopt uit op moddergooien

Het kort geding dat door de organisatie van de Dutch Grand Prix is aangespannen tegen ticketaanbieder Platinium Group is afgelopen dinsdag ontaard in een potje moddergooien. De organisatie van de race in Zandvoort wacht nog altijd op een betaling van 3,8 miljoen euro, maar dat is de buitenlandse partij niet van plan om over te maken. Lezen waarom de ticketaanbieder niet van plan is om te betalen? Klik hier!

Porsche heeft knoop over toekomst in Formule 1 definitief doorgehakt

Thomas Laudenbach, motorsportbaas van Porsche, zegt dat voor Porsche het hoofdstuk F1 definitief gesloten is en het zich gaat focussen op andere dingen. De baas gaat in op de huidige stand van zaken. "Het is van tafel: op dit moment is de Formule 1 geen taak voor ons en we spenderen er geen energie aan. We zijn alleen gefocust op wat we nu doen en als je ernaar kijkt, dan hebben we veel verschillende activiteiten. We zijn druk zat en heel blij met wat we doen", opent Laudenbach bij Motorsport.com. De hele uitleg van Porsche lezen? Klik hier!

Weersvoorspelling Grand Prix van Nederland: buien verwacht in Dutch Grand Prix-weekend

Eén van de belangrijkste factoren tijdens het grote feest in Zandvoort met de Dutch Grand Prix is natuurlijk het weer dat we mogen verwachten in de kustplaats. We wagen een voorzichtige blik op de eerste voorspellingen richting de Grand Prix van Nederland. Lezen wat het weer gaat doen tijdens de Dutch Grand Prix? Klik hier!

Ben Sulayem en FIA pakken té kritische coureurs en teambazen aan met nieuwe regel

Mohammed Ben Sulayem en de FIA staan natuurlijk al redelijk bekend om het af en toe verzinnen van opvallende regels en de nieuwste regel in die reeks is een feit. De voorzitter van de motorsportbond heeft via zijn eigen Instagram medegedeeld dat te felle kritiek op stewards tijdens races harder bestraft gaat worden. Lezen wat de internationale autosportfederatie van plan is? Klik hier!

