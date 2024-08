Eén van de belangrijkste factoren tijdens het grote feest in Zandvoort met de Dutch Grand Prix is natuurlijk het weer dat we mogen verwachten in de kustplaats. We wagen een voorzichtige blik op de eerste voorspellingen richting de Grand Prix van Nederland.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en over enkele weken is het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen van 23 tot en met 25 augustus de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het belooft andermaal weer één groot racespektakel te worden. Voor hoe lang we nog kunnen genieten van een Formule 1-race op Nederlandse bodem is echter de grote vraag, want het contract van de organisatie met de FOM loopt tot en met 2025 en voorlopig is er nog geen witte rook gezien over een eventuele verlenging.

Buien lijken te komen

In ieder geval staan er in ieder geval nog twee edities op de stoep en de eerste van die twee komt met rasse schreden dichterbij. Voorlopig is één van de belangrijkste vragen wat het altijd onvoorspelbare Nederlandse weer gaat doen en of het een zonovergoten weekend wordt voor de fans of dat de paraplu - net als in 2023 - zeker weten meegenomen moet worden. Voorlopig lijken de voorspellingen er echter op te wijzen dat met name de vroege vogels die in Zandvoort aanwezig zijn op zaterdag en zondag kunnen verwachten een nat pak op te lopen. Op de dag van de kwalificatie en de race worden er in de ochtend namelijk de nodige buien voorspeld. Op de vrijdag daarentegen hoeft men zich voorlopig geen zorgen te maken, dan blijft het lekker droog. De temperaturen zijn overigens aangenaam: 22 en 23 graden Celsius.

De eerste weersvoorspellingen voor de Grand Prix van Nederland volgende week! Helemaal droog lijkt het vooralsnog niet te worden... pic.twitter.com/M5GK0jtkle — GPFans NL (@GPFansNL) August 14, 2024

