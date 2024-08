Kort geding tussen Dutch GP en buitenlandse ticketaanbieder loopt uit op moddergooien

Het kort geding dat door de organisatie van de Dutch Grand Prix is aangespannen tegen ticketaanbieder Platinium Group is afgelopen dinsdag ontaard in een potje moddergooien. De organisatie van de race in Zandvoort wacht nog altijd op een betaling van 3,8 miljoen euro, maar dat is de buitenlandse partij niet van plan om over te maken.

Hoewel de Formule 1 zich momenteel midden in de zomerstop bevindt, wordt alles gereed gemaakt voor de eerstkomende race na de pauze: de Grand Prix van Nederland. Voor de race door de duinen van Zandvoort wordt er weer een volle bak verwacht, op 8500 plekjes na. De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft de kaartverkoop in Nederland in eigen beheer, maar heeft dat voor het buitenland uitbesteed aan de Platinium Group, die dat middels platform Gootickets verkoopt. Die kaartverkoop blijkt tegen te vallen. Van de 35.000 kaarten die het bedrijf in bezit had zijn er nog zo'n 8500 tickets over en daarvoor wijst de partij naar de afspraken die de Dutch Grand Prix heeft geschonden. De shop van Max Verstappen verkoopt namelijk ook kaarten in het buitenland en de Platinium Group wijst daarom naar exclusiviteitsafspraken die zijn geschonden door de organisatie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dutch GP in de clinch met ticketaanbieder vanwege ticketverkoop Verstappen

Ticketaanbieder wijst naar geschonden afspraken

Het Algemeen Dagblad was dinsdag aanwezig bij de rechtszaak en kan melden dat er geen oplossing is gevonden. Voor het niet uitbetalen van de laatste termijn aan de Dutch Grand Prix, wijst de Platinium Group niet alleen naar Verstappen Travel, ook P1 zou namelijk kaarten verkopen. Daarnaast mag het bedrijf de prijzen van de kaarten niet verlagen, wat volgens hen dan weer in strijd is met het Europees mededingingsrecht. De ticketaanbieder heeft daarom op eigen houtje de overeenkomst ontbonden, waardoor het de 3,8 miljoen euro niet van plan meer is om uit te betalen. Ook de gemaakte afspraken over de kaartverkoop voor de race in 2025 zouden niet meer worden nagekomen.

Dutch Grand Prix wijst naar 'schimmige' aanbieder

De Dutch Grand Prix vindt het aantal kaarten dat aan Verstappen Travel is gegeven (590) een verwaarloosbaar aantal. Daarnaast suggereert de advocaat van de organisatie dat de Platinium Group momenteel in financieel zwaar weer zit en daarom de laatste termijn niet kan uitbetalen en 'nu op zoek is naar alle mogelijke argumenten om onder de overeenkomst uit te komen'. "Het geeft geen pas om mijn cliënt neer te zetten als een schimmige partij uit Monaco, die in geldnood zit", reageerde de advocaat van de Platinium Group op de beschuldigingen.

Rechter gaat zich erover buigen

De buitenlandse partij is wel voornemens om een bankgarantie van 3 miljoen euro te regelen, om aan te tonen dat het wel goed zit met de portemonnee en wil met de Dutch Grand Prix afspraken maken over de kaartverkoop van volgend jaar. Op donderdag 22 augustus zal de rechtbank in Den Haag uitspraak doen over de zaak.

Gerelateerd