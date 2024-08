De organisatie achter de Dutch Grand Prix ligt momenteel flink overhoop met de Platinium Group, een aanbieder van Formule 1-tickets, over een mogelijke schending van de exclusiviteitsrechten door Max Verstappen. Aankomende dinsdag staat er een kort geding op de planning.

Eind augustus strijkt het Formule 1-circus voor het vierde achtereenvolgende jaar neer in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Het belooft wederom een gigantisch spektakel te worden, zowel op- als naast de baan. In Nederland zijn de tickets dan ook niet aan te slepen. Hoewel de race bij de Nederlandse fans ontzettend populair is, is de race aanzienlijk minder populair bij de internationale fans. En dat zorgt voor problemen bij de Platinium Group, een grote aanbieder van Formule 1-tickets aan fans wereldwijd.

Artikel gaat verder onder video

Platinium krijgt het namelijk maar niet voor elkaar om de tickets voor het raceweekend op Zandvoort, met een startprijs van 300 euro per stuk, te verkopen. Volgens het AD wijst het bedrijf naar de organisatie achter de Dutch Grand Prix, die volgens hen structureel de exclusiviteitsafspraken zou schenden. Verstappen verkoopt met zijn eigen webshop namelijk actief tickets aan fans die in het buitenland wonen, wat volgens Platinium tegen de gemaakte afspraken indruist.

Kort geding Dutch GP

Ondertussen heeft Platinium nog een rekening van 3.8 miljoen euro, een kwart van het afgesproken bedrag voor 2024, openstaan bij DGP Race BV. Laatstgenoemde is daarom naar de rechtbank in Den Haag gestapt, in de hoop zo het geld uitbetaald te krijgen. Het heeft hiervoor een kort geding aangespannen, die komende dinsdag op de planning staat. Merel Franke, de advocaat van de Dutch GP, vertelde tegenover dezelfde krant dat de partijen nog steeds in gesprek zijn: "We hopen er nog steeds uit te komen, zodat een kort geding niet nodig is."

Gerelateerd