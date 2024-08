Thomas Laudenbach, motorsportbaas van Porsche, zegt dat voor Porsche het hoofdstuk F1 definitief gesloten is en het zich gaat focussen op andere dingen. De baas gaat in op de huidige stand van zaken.

Lang leek Porsche, net zoals Audi, als leverancier F1 in te willen vanaf 2026. Gesprekken met Red Bull leverden echter niks op, omdat Porsche meer invloed wilde hebben dan alleen een leverancier van motoren zijn. Red Bull ging uiteindelijk met Ford in zee, terwijl Porsche daarna geen geschikte kandidaat meer zou vinden. Laudenbach zegt tegenover Motorsport.com dat de toekomst van Porsche niet in F1 ligt. "Het is van tafel: op dit moment is de Formule 1 geen taak voor ons en we spenderen er geen energie aan. We zijn alleen gefocust op wat we nu doen en als je ernaar kijkt, dan hebben we veel verschillende activiteiten. We zijn druk zat en heel blij met wat we doen."

Porsche blijft wel actief in racerij

Dat Porsche zich niet gaat melden in F1, betekent niet dat het merk niet actief zal zijn in de autosportwereld. "We houden ons bezig met racen voor klantenteams, circuitdagen, GT4 en merkencups tot professionele GT-racerij in de GT3. Bovendien racen we in de twee belangrijkste enduranceklassen [het WEC en IMSA met de 963 LMDh] met onze partner Penske. Het derde onderdeel is onze deelname aan de Formule E, de enige volledig elektrische klasse op hoog niveau. Daar rijden we omdat elektrificatie erg belangrijk is voor ons merk. Ik denk dus dat we echt goed voorzien zijn."

