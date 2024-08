Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat hij 'de markt in de gaten gaat houden' en gaat bekijken 'hoe de situatie bij Red Bull zich gaat evolueren'. De Oostenrijker doelt op het tweede stoeltje van Mercedes voor 2025, waar Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli de favorieten voor zijn.

In gesprek met F1Technical zegt Wolff dat het vrij simpel is wat betreft de criteria waar de tweede coureur van Mercedes aan moet voldoen. "Het criterium voor onze tweede rijder is simpel: we willen de best mogelijke rijder. Op dit moment is Kimi Antonelli de eerste optie. Natuurlijk zijn er risico's. Het gaat niet zozeer om zijn talent als coureur, maar Antonelli zou moeten omgaan met de media en de klasse van George Russell, één van de beste rijders op de grid. Kimi heeft een enorm potentieel. Zijn snelheid en talent zitten al op een bepaald niveau. Hij heeft gewoon nog geen ervaring."

Wolff neemt Piastri als voorbeeld

Wolff vervolgt door Oscar Piastri bij McLaren als voorbeeld te nemen. "Als je kijkt naar de progressie bij Piastri: het duurde anderhalf jaar voor hij zoals zijn teamgenoot Lando Norris kon strijden voor de overwinning. Wij willen hetzelfde doen met Kimi. Gelet op de veranderingen in 2026 zou het een goede zaak zijn als we hem in ons team kunnen trainen in 2025."

Wolff blijft situatie Verstappen en Red Bull in de gaten houden

Daar waar Wolff al vaak heeft gezegd dat Mercedes eerst een snellere auto zal moeten bouwen en Verstappen ook al stelde dat hij in 2025 gewoon voor Red Bull zal rijden, blijft de Oostenrijker de situatie bij de regerend wereldkampioen in de gaten houden. "Een alternatieve optie is natuurlijk Verstappen, maar momenteel lijkt me dat niet realistisch. Ik zal de markt blijven observeren. Ik weet niet zeker hoe de situatie bij Red Bull gaat evolueren."

