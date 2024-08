Lando Norris doet dit seizoen met McLaren vaker mee om zeges in F1 dan de afgelopen seizoenen het geval is geweest en mag Max Verstappen en Red Bull Racing sinds dit seizoen definitief een concurrent noemen. De Brit waarschuwt dat dit gaat zorgen voor meer gevechten en dus ook meer crashes met de concurrentie, nadat het dit seizoen al eens fout is gegaan.

In gesprek met RacingNews365 zegt Norris dat hij realistisch gezien nog een paar keer met concurrenten, zo ook Verstappen, zal gaan crashen tijdens races in F1 nu hij meedoet om zeges en binnenkort wellicht ook de titel. "Ik verwacht in de toekomst meer te crashen met verschillende mensen, met Max. Niet omdat ik verwacht dat ik met hen zal crashen - het zijn gewoon die scenario's en omstandigheden die altijd een keer gaan gebeuren. Als je nog vijf of tien jaar in de F1 zit, ga je die situaties op een gegeven moment krijgen."

Norris in compleet andere wereld buiten F1

Norris geeft toe dat de wereld waarin hij vaak zit, die van F1, anders is dan de wereld buiten de sport. Dit merkt hij nog meer dit seizoen, nu hij voorin meedoet. "Wat ik daarbuiten doe [buiten F1] is een andere wereld. Het is een ander leven. Het is een andere mentaliteit. Ik gebruik hier niet eens dezelfde hersenen als tijdens de race als ik mijn helm op heb. Het kan me niet schelen of ik vorige week padel heb gespeeld met iemand of uit eten ben geweest met iemand. Het verandert niets aan wat ik op de baan wil doen, namelijk winnen. Het zorgt er eerder voor dat je ze meer wilt verslaan dan minder."

Norris ziet twee verschillende werelden

Norris is van mening dat het twee compleet andere werelden zijn, iets waar hij zelf ook mee heeft moeten leren omgaan. "Voor mij zijn het gewoon twee verschillende werelden, wat ik doe op en buiten de baan. Hoe ik me gedraag en met wie ik omga buiten het circuit kan niet verder afstaan van mijn mentaliteit als coureur en in de auto."