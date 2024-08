Stefano Domenicali is nog altijd een groot voorstander van het reversed grid format, en zou het dan ook graag een kans willen geven in de Formule 1. Volgens de Formule 1-CEO is er namelijk helemaal niets neps aan.

Er is de afgelopen jaren veelvuldig gesproken over het eventueel introduceren van reversed grid-races in de Formule 1. Dit format wordt in de Formule 2 en Formule 3 al jarenlang gebruikt, en zorgt vaak voor verrassende sprintraces. Het invoeren van dit format zou ook in de Formule 1 voor een hoop entertainment kunnen zorgen, maar lijkt maar niet van de grond te komen. Dit komt met name doordat de teams en coureurs er geen voorstander van zijn. Maar als het Domenicali ligt, is die discussie nog niet afgelopen.

"Er zijn natuurlijk bepaalde onderwerpen die behoorlijk controversieel zijn", vertelt hij tegenover Motorsport.com. "We kunnen nogmaals bespreken of het nodig is om een reversed grid te doen - of wellicht alleen bij de helft van de grid, zoals we in de Formule 2 en Formule 3 doen. Er zijn dus altijd dingen om over na te denken, met de intentie om het altijd interessant te houden."

Reversed grid-races nep?

Hoewel Domenicali naar eigen zeggen een purist is, is hij zelf een groot voorstander van het idee om een reversed grid te introduceren in de Formule 1. "Persoonlijk zou ik zeggen: waarom niet? Het zorgt voor veel actie, het draait om inhalen en je vecht om punten? Sommige mensen zeggen: 'Oh, dat is een neppe manier van racen'. Nep? Er is niets neps aan iets wat je het juiste format vindt, zolang het geweldige acties oplevert. Daarom zou ik het graag nog een keer bespreken, ja."

