Stefano Domenicali is ontzettend blij met de manier waarop de sprintraces zich door de jaren heen geëvolueerd hebben. Wel benadrukt de CEO van de koningsklasse, dat hij niet van plan is om de MotoGP achterna te gaan en dat de sprintraceweekenden maximaal 1/3 van het seizoen op zullen vullen.

Toen de Formule 1 in 2021 besloot om met sprintraces te experimenteren, was niet iedereen enthousiast. Veel mensen vonden het maar een onnodige aanpassing van het raceweekend, en zagen eigenlijk meer nadelen dan voordelen in het plan. We zijn inmiddels een paar jaar verder, en hoewel nog steeds niet iedereen fan is van het format, is er vandaag de dag wel aanzienlijk minder tegenstand. Dit komt met name ook doordat de Formule 1 ieder jaar opnieuw bekijkt of het format nog verder verbeterd kan worden. Zo heeft men de sprintraces dit jaar volledig losgetrokken van het raceweekend, wat een grote verbetering is.

"Ik kan me herinneren dat toen we ze introduceerden, we veel kritiek kregen van de puristen", vertelt Domenicali tegenover Motorsport.com. "Daar moeten we altijd naar luisteren, ook als we er niet blij mee zijn. Maar ik heb het gevoel dat het nu volledig de andere kant op is gegaan. Ik denk dat de verandering die we dit jaar hebben geïntroduceerd, met de aparte kwalificatie en parc fermé, om vele redenen de juiste is. Het loopt nu veel beter."

F1 gaat MotoGP niet achterna

Voor de fans die niet weg zijn van de sprintraces heeft hij goed nieuws, we zullen volgens de Italiaan namelijk nooit in een situatie komen waarin alle races een sprintrace "Ik denk dat we niet in een positie zitten om te zeggen dat we de MotoGP achterna gaan, met een kalender vol sprintraces. Misschien wel een derde van de kalender, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn."

