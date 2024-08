Pierre Waché is niet verrast door de inhaalslag die McLaren, Mercedes en Ferrari dit seizoen hebben gemaakt. De technisch directeur van Red Bull heeft dit naar eigen zeggen al jaren aan zien komen.

Vorig jaar waren Verstappen en Red Bull Racing vrijwel onverslaanbaar. Van de in totaal 22 races die er in 2023 verreden werden, verloor Red Bull er slechts één. Hoewel de Oostenrijkse renstal dit jaar wederom een uitstekende seizoensstart had, duurde het niet lang voordat de concurrentie een inhaalslag had gemaakt. Tijdens de afgelopen veertien races hebben we maar liefst zeven verschillende racewinnaars de revue zien passeren, wat de titelstrijd een stuk spannender heeft gemaakt. Verstappen gaat voorlopig nog wel aan de leiding, met een voorsprong van 78 punten op Lando Norris.

Artikel gaat verder onder video

Die concurrentie kwam voor Red Bull niet geheel onverwacht. "Om eerlijk te zijn, hadden we verwacht dat de concurrentie al eerder zou komen", vertelt Waché bij Motorsport.com. "Toen we aan het seizoen van 2022 begonnen, hadden we niet de snelste auto. Ferrari had aan het begin van 2022 de snelste wagen. We hadden enorm veel concurrentie verwacht in 2023, maar dat bleef uit."

Concurrentie in 2024

"In 2024 hadden we ook verwacht dat de concurrentie er min of meer vanaf het begin bij zou zitten, omdat de performance die je kunt vinden gelimiteerd is, doordat de reglementen hetzelfde zijn gebleven. Na de eerste vier of vijf races kwamen de anderen dichter bij, weliswaar met enige vertraging, maar we hadden het vanaf het begin af aan al verwacht."

OOK INTERESSANT: Dutch GP in de clinch met ticketaanbieder vanwege ticketverkoop Verstappen

Hij benadrukt dat het steeds lastiger wordt voor Red Bull om extra tijd te vinden, omdat je er op een gegeven moment alles uit gehaald hebt. "Je bent behoorlijk beperkt met deze regelgeving, en het wordt steeds lastiger om stappen te zetten. Dan is het vrijwel zeker dat de tegenpartij op een gegeven moment terug zal komen", aldus Waché.

Gerelateerd