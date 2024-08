Zak Brown, CEO van McLaren - het team dat momenteel de beste auto van de grid heeft - is van mening dat de teams minder macht zouden moeten hebben met hun stemmen over regelwijzigingen of beslissingen en deze macht meer bij de FIA en F1 moet komen te liggen.

In gesprek met RacingNews365 zegt Brown dat hij richting het nieuwe Concorde Agreement, waarin alle regels staan die ook door de teams zijn goedgekeurd, een verandering doorgevoerd moet worden. "In mijn visie, en waar ik consequent in ben geweest, zou ik graag zien dat de teams minder zeggenschap hebben, maar wel met een even grote stem, door te stemmen over al die verschillende dingen waar we over stemmen. Ik zou graag zien dat we afstappen van meerderheidsstemmingen en dat we naar een drempel van 50% gaan, want iets kan er nu doorheen komen omdat we allemaal op een bepaald punt conflicten hebben. De drempel voor teams om zich te verenigen en iets te blokkeren is daar. Of het nu een A-B teamkwestie is of een fabrikantenkwestie, ik denk dat we meer macht terug moeten geven aan de Formule 1 en de FIA om te doen wat zij denken dat goed is voor de sport. We zijn soms ons eigen grootste probleem. Niet iedereen zit op dezelfde golflengte, omdat ze de mogelijkheid willen hebben om de resultaten te beïnvloeden, en het kan soms behoorlijk gênant zijn in de teambaasvergaderingen."

Brown komt met voorbeeld om mening kracht bij te zetten

Brown vervolgt zijn betoog met een voorbeeld. "Toen Lando Norris [drie] jaar geleden strafpunten kreeg, maakten we duidelijk dat de meeste strafpunten niet [vanwege] gevaarlijke incidenten waren. Otmar [Szafnauer] was ertegen omdat iedereen Lando [toen] wilde pakken. Ga vervolgens twaalf maanden vooruit. Toen zat Gasly tegen het maximum aantal strafpunten aan en brengt Otmar precies dezelfde zaak naar voren die wij [toen] naar voren brachten en wij hadden zoiets van: 'Gast, je hebt vorig jaar tegen gestemd' en hij had zoiets van: 'Heb ik dat gedaan?' Hij wist niet eens waar hij over had gestemd en dat is niet gezond, want het laat zien dat het ene jaar misschien wel werkt voor jou en het volgende jaar misschien niet."

Brown wil meer macht voor F1 en FIA

Volgens Brown denken teams dus te veel aan hun eigen situatie bij het stemmen en wordt de sport zelf op de tweede plaats gezet, waardoor Brown liever ziet dat de FIA en F1 de beslissingen nemen. "Daarom, om deze 'wat is goed voor mij' stemming uit het systeem te halen, moet je gewoon afstand nemen en de FIA en F1 laten reguleren voor de eerlijkheid van de sport, wat betekent dat je soms gaat winnen en soms verliezen. Er kunnen momenten zijn dat we op de korte termijn verliezen omdat we iets hadden willen blokkeren, maar ik geloof dat McLaren op een eerlijke en sportieve manier wil racen. Maar op de lange termijn, als we allemaal in een sport zitten die draait om totale eerlijkheid en waar dingen voor iedereen gelijk zijn, dan is dat gewoon een betere sport en wat we allemaal willen."

