De geruchten rondom topontwerper Adrian Newey, die een groot aandeel had in het succes van Max Verstappen de afgelopen seizoenen bij Red Bull Racing en Sebastian Vettel inmiddels meer dan tien jaar geleden, volgen zich snel op. Robert Doornbos, oud F1-coureur, beweert dat een deal tussen Newey en Aston Martin 'afgerond is' en onthult het prijskaart van de deal.

Tijdens de eerste seizoenshelft werd duidelijk dat Newey na dit seizoen zou vertrekken bij Red Bull Racing en vanaf 2025 meteen beschikbaar zou zijn. De naam Ferrari werd vervolgens meteen genoemd, maar volgens Doornbos lijkt deze optie nu niet meer realistisch. Dit zegt hij in een uitgebreide post op LinkedIn. "Newey stelde hoge eisen [richting Ferrari]. Hij wilde een salaris dat het dubbele was van wat hij bij Red Bull verdiende en meer controle over de technische staf. Dit bleek te veel voor Ferrari's teambaas, Frederic Vasseur, en de onderhandelingen gingen uiteindelijk niet door."

Doornbos zag Aston Martin uit het niets komen voor Newey

Daar waar het vooral over Mercedes, Williams en Ferrari ging als geïnteresseerde teams, zag ook Doornbos ineens Aston Martin zich op de markt melden. "Toen dook er een verrassende nieuwe kanshebber op: Aston Martin. Onder leiding van Lawrence Stroll is Aston Martin agressief bezig geweest om binnen vijf jaar titelkandidaat te worden. Ze zitten nu in hun derde jaar en moeten in de komende twee jaar grote stappen maken. Hun exclusieve motordeal met Honda in 2026 positioneert hen als een fabrieksteam en Stroll investeert een miljard dollar om zijn kampioenschapsdroom te verwezenlijken. Met tweevoudig kampioen Fernando Alonso al aan boord en vooruitgang geboekt met Max Verstappen, mikken ze op het beste van het beste."

Doornbos: 'Deal Newey en Aston Martin afgerond'

Vervolgens zegt Doornbos dat een deal tussen Newey en Aston Martin afgerond is, nadat vorige week al duidelijk werd dat de twee partijen dichtbij een akkoord waren. "Newey was de topprioriteit van Aston Martin en de deal is nu rond. Newey gaat over een periode van drie jaar 100 miljoen dollar verdienen, twee keer zijn salaris bij Red Bull, en zal een grote inbreng hebben in technische beslissingen. Aston Martin, met zijn ultramoderne fabriek die vorig jaar werd voltooid, trok hem waarschijnlijk aan met zijn geavanceerde technologie, waaronder een nieuwe windtunnel. De officiële aankondiging wordt in september verwacht."

