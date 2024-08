Bram Westenbrink, commercieel directeur van Heineken, heeft onthuld hoe een sponsordeal tussen het biermerk en drievoudig wereldkampioen Max Verstappen bijna niet door was gegaan door onderhandelingen van Red Bull Racing met een concurrent. Heineken, Verstappen en Red Bull zaten zodoende even niet op dezelfde lijn.

Heineken is al een tijdje een grote naam in de Formule 1 en is als sponsor op veel plekken te vinden. Zo ook tijdens de Grand Prix van Nederland, die volgend weekend op het programma staat, en rondom Verstappen. In de documentaire Off the Beaten Track van Viaplay zegt Westenbrink dat de situatie rondom de sponsordeal met Verstappen uniek was voor Heineken. "Normaal gesproken sponsoren we enkel sportcompetities zoals de Champions League of de Formule 1. Toen het op Max aankwam, waren we op zoek naar een ambassadeur voor ons 0.0-bier." Zo kwamen de twee partijen in contact en begonnen de onderhandelingen.

Heineken over gesprekken met Verstappen

Westenbrink gaat vervolgens in op de persoon Verstappen waar hij vervolgens kennis mee maakte en de onderhandelingen die Heineken met de Nederlander voerde. "Wat heel belangrijk is, is dat Max altijd heel duidelijk is. Je weet waar hij voor staat. Alles kwam samen en dus zeiden we dat we ons interne beleid moeten veranderen en voor een sponsorschap met Max moeten gaan." Toch ontstonden er al snel problemen, omdat Red Bull bezig was met onderhandelingen met een ander biermerk. "Red Bull was in gesprek met een concurrent van ons. Toen we hoorden dat het heel serieus was, zeiden we: dit mag niet gebeuren. Als een concurrent een deal zou sluiten met Red Bull, dan kunnen wij geen deal meer sluiten met Max."

Heineken had haast met sponsordeal Verstappen

Westenbrink had door deze ontwikkelingen door dat Heineken geen tijd had om uitgebreid te gaan onderhandelen met Verstappen en dat het de concurrent, die dus in gesprek was met Red Bull, voor moest zijn. "Normaal gesproken duren dit soort dingen erg lang. We moesten in één weekend handelen, extreem snel." Uiteindelijk kwamen de twee partijen er dus uit en is Heineken nu een van de sponsoren van Verstappen.

