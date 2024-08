Mohammed Ben Sulayem en de FIA staan natuurlijk al redelijk bekend om het af en toe verzinnen van opvallende regels en de nieuwste regel in die reeks is een feit. De voorzitter van de motorsportbond heeft via zijn eigen Instagram meegedeeld dat te felle kritiek op stewards tijdens races harder bestraft gaat worden.

Sinds Ben Sulayem zijn aanstelling in 2021 zijn er de nodige bijzondere regels doorgevoerd in de autosport. Denk bijvoorbeeld aan het verbod op het dragen van sieraden in 2022 waardoor Lewis Hamilton flink overhoop kwam te liggen met de president van het motorsportorgaan. Onder leiding van Ben Sulayem besloot de FIA bovendien om de vrijheid van meningsuiting van coureurs sterk in te perken wat betreft politieke statements. Coureurs die zich wilden uitspreken, moeten sinds de invoering van de nieuwe regel eerst schriftelijk toestemming krijgen om die uitspraken of politieke statements te mogen bezigen. Het besluit zorgde voor een storm aan kritiek. Onder meer Max Verstappen, Sergio Pérez, Alex Albon en Lewis Hamilton spraken zich uit tegen de nieuwe regel.

Artikel gaat verder onder video

Verhoogde online haat

Dit keer wordt er door Ben Sulayem via Instagram bekendgemaakt dat men de felle kritieken van coureurs, teambazen en andere betrokkenen tijdens raceweekenden tegen officials en stewards flink wil inperken: "Als onderdeel van het constante gevecht tegen online haat, hebben recente onderzoeken bewezen dat er een directe link ligt tussen negatief commentaar van coureurs en teamleden en de verhoogde online haat jegens officials op social media", zo luidt de opening van het bericht van Ben Sulayem op het social media-platform.

Wangedrag

Hij legt vervolgens uit dat op de laatste World Motor Sport Council besloten is dat er een verandering onder het kopje 'wangedrag' is doorgevoerd. Volgens Ben Sulayem is het belangrijk om de vrijwilligers en officials op deze manier te beschermen. Verder spreekt de president zijn volle support uit voor stewards tijdens alle besluitvorming en mogen dus ook scheldende, vloekende en te kritische deelnemers van de sport aangepakt worden: "Ik spoor ze aan om te laten zien dat de FIA geen enkele online haat toestaat in deze sport."

Gerelateerd