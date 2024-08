Organisatie Dutch GP naar de rechtbank, Pérez krijgt dringend advies | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop van 2024 is in volle gang, wat betekent dat de fabrieken gesloten zijn en de coureurs en teams aan het genieten zijn van hun welverdiende rust. Hoewel de Formule 1 zelf stil ligt, geldt niet natuurlijk niet voor de nieuwsvoorziening, die loopt immers altijd door. Zo onthulde Oscar Piastri dat hij de GP van Hongarije won met een gebroken rib, blikte Nyck de Vries terug op zijn korte periode bij AlphaTauri en werd bekendgemaakt dat de organisatie achter de Dutch Grand Prix in de clinche ligt met een groot ticketbedrijf.

Dutch GP in de clinch met ticketaanbieder vanwege ticketverkoop Verstappen

De organisatie achter de Dutch Grand Prix heeft een kort geding aangespannen tegen de Platinium Group, een grote aanbieder van Formule 1-tickets. Het bedrijf zou nog ruim 3.8 miljoen euro over moeten maken naar DGP Race BV, maar dit weigeren te doen, zo valt te lezen in het Algemeen Dagblad. Volgens de Platinium Group heeft de Dutch GP herhaaldelijk de exclusiviteitsafspraken geschonden, door Max Verstappen tickets voor zijn tribune te laten verkopen aan internationale fans. Het kort geding staat dinsdag op de planning van de rechtbank in Den Haag. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Piastri won Grand Prix van Hongarije met een gebroken rib

Oscar Piastri heeft op zondagochtend een hele bijzondere onthulling gedaan op zijn social media-kanalen. De Australiër onthulde tussen neus en lippen door namelijk dat hij vorige maand één van zijn ribben heeft gebroken, waar hij nu nog steeds herstellende van is. De coureur bleek niet alleen met een gebroken rib geracet te hebben, maar ook nog eens zijn eerste Grand Prix-overwinning gepakt te hebben met zo'n flinke blessure. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Het podium tijdens de Grand Prix van Hongarije

De Vries blikt terug op moeizame periode bij AlphaTauri: "Dat hoort bij het leven"

Het Formule 1-avontuur van Nyck de Vries kwam in 2023 vroegtijdig ten einde, toen hij door AlphaTauri aan de kant gezet werd voor Daniel Ricciardo. De Nederlander is inmiddels weer teruggekeerd in de Formule E en het World Endurance Championship, waar hij weer volop kan genieten van het racen. De Nederlander verklaarde tegenover GPFans dat hij geen vervelende gevoelens heeft overgehouden aan zijn periode bij AlphaTauri en lijkt een terugkeer in de koningsklasse niet volledig uit te willen sluiten. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Jordan heeft dringend advies voor Pérez: 'Dan vrees ik voor je contract'

Na afloop van de Grand Prix van België was menig Formule 1-journalist ervan overtuigd dat de tijd van Sergio Pérez bij Red Bull Racing erop zat. Niets bleek echter minder waar, want de Mexicaan lijkt ook na de zomerstop nog gewoon in de Red Bull te zitten. Pérez kreeg van Eddie Jordan het dringende advies om de extra kans die hij nu van Red Bull gekregen heeft, met beide handen aan te pakken. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Alex Palou

'Audi heeft IndyCar-coureur in beeld als mogelijke teamgenoot Hülkenberg'

Audi lijkt tweevoudig IndyCar-kampioen Alex Palou in beeld te hebben als de mogelijke teamgenoot van Nico Hülkenberg voor het Formule 1-seizoen van 2025. De Spanjaard is momenteel hard op weg om zijn derde kampioenschap binnen te slepen en heeft hiermee de aandacht getrokken van het Formule 1-team, ook zijn ervaring bij McLaren zou een absoluut pluspunt zijn voor Audi. Naast Palou, wordt ook Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto in verband gebracht met dit stoeltje.Het hele artikel lezen? Klik hier!

