Sergio Pérez krijgt van Eddie Jordan het dringende advies om de extra kans die hij nu van Red Bull gekregen heeft, met beide handen aan te pakken. De voormalig teameigenaar stelt dat het laatste optreden van Pérez in België niet goed genoeg was, en dat hij moet vrezen voor zijn contract.

Red Bull Racing verraste vriend en vijand door het contract van Pérez al relatief vroeg in het seizoen te verlengen. Het Oostenrijkse team zal ongetwijfeld gehoopt hebben dat het hebben van zekerheid een positieve invloed zou hebben op de prestaties van Pérez, maar niets bleek minder waar. De Mexicaan won dit seizoen nog geen enkele race en lijkt het ieder weekend opnieuw weer ontzettend lastig te hebben. Men ging er eigenlijk vanuit dat Pérez na zijn optreden in België, waarbij hij van P2 terugviel naar P7, klaar zou zijn. Toch lijkt hij van Red Bull nog een extra kans te krijgen.

"Zijn performance in Spa was slecht. Om op de eerste rij te beginnen en te eindigen waar hij eindigde... Zijn auto was ofwel afgesteld voor de regen, ofwel voor de droge zaterdag. Het was zondag zeker niet snel genoeg voor hem en het team", vertelt Jordan in de Formula For Success Podcast. "Het lukte hem weliswaar om een paar punten bij elkaar te sprokkelen, maar naar mijn mening was dit een matige prestatie."

"Dit werd gerechtvaardigd door Helmut Marko. Hij zei verschillende dingen die de indruk wekten dat er lange discussies zouden zijn over wat er in de tweede helft van het seizoen zou kunnen gebeuren binnen het team", vervolgt de voormalig teameigenaar. "Wat voor Red Bull met name belangrijk is, is het winnen van de constructeurstitel. Nu McLaren en Mercedes steeds iets van hun voorsprong afsnoepen, moeten ze heel voorzichtig zijn."

Advies voor Checo

"Goed dat je de auto over de eindstreep hebt gekregen Checo. Maar ik wil je dringend aanraden: als je niet profiteert van de steun die ze je hebben gegeven, dan vrees ik voor je toekomstige contract. Maar in de tussentijd staan we allemaal achter je en willen we allemaal zien wat je kunt doen", besluit Jordan.

