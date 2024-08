Christian Danner is van mening dat Sergio Pérez al veel eerder weggestuurd had moeten worden door Red Bull Racing. De voormalig coureur stelt dat zijn prestaties echt niet goed genoeg zijn, en dat het aanblijven van Pérez bewijst dat er sprake is van een groot conflict binnen het team.

Pérez tekende eerder dit jaar nog een contractverlenging, waarmee hij ook volgend jaar verzekerd zou zijn van zijn plek naast Verstappen. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat er in dit contract een duidelijke prestatieclausule opgenomen is, waarmee Red Bull hem aan de kant kan schuiven als het verschil met Verstappen te groot is. De Mexicaanse coureur heeft nu al een achterstand van 146 punten op zijn teamgenoot en kon daarnaast op fikse kritiek rekenen van Helmut Marko. Eigenlijk ging iedereen er dan ook vanuit dat de Grand Prix van België zijn laatste was bij het team.

Horner bevestigde onlangs echter dat Pérez ook tijdens de aankomende Grand Prix op Zandvoort gewoon achter het stuur zou zitten. Danner kan het nog steeds niet geloven. "Ik ging er echt vanuit dat hij niet zou mogen blijven", vertelt de voormalig coureur bij Motorsport-Magazine. "Dat hij na de zomerstop door zou gaan als reservecoureur en dat ze de Red Bull driver pool zouden gebruiken om de posities op te vullen. Dit is wel heel interessant. Helmut Marko zei duidelijk: 'Nee, het is slecht wat hij doet, ik ben niet tevreden, dit is niet goed genoeg.' En Horner zegt dan: 'Ja, hij blijft.'" Volgens Danner wijst dit op een groot conflict binnen Red Bull.

Constructeurskampioenschap naar McLaren

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Als we puur kijken naar zijn prestaties, hadden ze hem al veel eerder moeten laten gaan. Het is duidelijk dat er binnen het bedrijf anders wordt gecommuniceerd. Of dit voor Red Bull de juiste beslissing is, zullen we zien als het Formule 1-kampioenschap beslist wordt. Het lijkt nu veel waarschijnlijker dat het McLaren wordt, dan Red Bull met een Pérez die op het verzoek van Horner - of in ieder geval hij deed de aankondiging - in de auto zal blijven."

