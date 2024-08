Gabriel Bortoleto verwacht dat Sergio Pérez volgend seizoen niet meer voor Red Bull Racing zal rijden. Volgens de Formule 2-coureur is het, gezien zijn teleurstellende resultaten, niet meer dan logisch dat Pérez aan de kant gezet wordt.

Er is de afgelopen maanden ontzettend veel te doen geweest over de toekomst van Pérez binnen het team van Red Bull Racing. De Mexicaan heeft dit seizoen nog geen enkele race gewonnen en zijn resultaten laten te wensen over. Hij staat momenteel met 131 punten op de zevende plek in het wereldkampioenschap, waarmee hij zo'n 146 punten achter teamgenoot Max Verstappen staat.

Na afloop van de Grand Prix van België klonken er een hoop geluiden dat Pérez zijn stoeltje na de zomerstop kwijt zou zijn. Red Bull heeft er immers een houtje van om niet presterende coureurs aan de kant te zetten. Wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld is niet duidelijk, maar wat wel duidelijk is dat de coureur uit Guadalajara ook na de zomerstop gewoon voor Red Bull uit zal komen.

Toch moet hij zich volgens Gabriel Bortoleto nog niet rijk rekenen voor volgend jaar. De Formule 2-coureur denkt namelijk dat het geluk van de Mexicaanse coureur binnenkort zal keren. "Ik denk dat Pérez er vorig jaar uit zal liggen", zei Bortoleto in de podcast van de Braziliaanse editie van Motorsport.com. "Ik heb geen idee of hij nog onder contract staat, maar met de resultaten die hij nu heeft, ligt hij eruit."

Wie vervangt Pérez bij Red Bull?

Mocht Pérez inderdaad aan de kant gezet worden, is de vraag natuurlijk wie hem gaat vervangen. Helmut Marko gaf eerder al aan dat Red Bull in september een beslissing zal maken over de toekomst van Liam Lawson. Volgens Bortoleto is het wel duidelijk dat de Australiër zijn kans moet krijgen. "[De situatie bij] RB ligt nog steeds open, we weten dat als Ricciardo het niet wordt, het Lawson zal zijn. Als ze Lawson niet in laten stappen, dan weet ik niet wat er in hun hoofden omgaat", stelt de Braziliaan. Of ze zouden Isack Hadjar er in kunnen stoppen", besluit hij.

