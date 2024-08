Yuki Tsunoda zit nog altijd te wachten op zijn kans naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Sergio Pérez blijft nog altijd aan bij het topteam en daardoor moet de Japanner nog altijd geduldig zijn, als de kans zich überhaupt gaat voordoen.

Over het zitje naast Verstappen bij Red Bull Racing is toch wel een heleboel te doen. Zo vult 'Checo' dat momenteel in en hoewel de leiding van het Oostenrijkse team na afloop van de race in België nog kritisch was, waar Pérez als achtste werd afgevlagd, maar een plekje doorschoof door de diskwalificatie van George Russell. Bleek een dag later dat de zesvoudig racewinnaar nog altijd aanbleef bij het Oostenrijkse team. Daardoor moet Tsunoda, hoewel hij weinig wordt genoemd, ook nog wachten op zijn eventuele promotie.

Artikel gaat verder onder video

Scherpe randjes weggewerkt

In gesprek met Motorsport.com legt Tsunoda aan dat hij, naar eigen zeggen, klaar is voor de strijd met Verstappen bij Red Bull Racing. "Ik heb het gevoel dat ik een completere coureur ben. Als ik van buitenaf kijk, dan denk ik dat ik voorheen – ook al waren mijn prestaties in één ronde of mijn rijgedrag oké – een groot gebrek had aan radiocommunicatie en emotionele controle." Dat heeft hij inmiddels verbeterd, maar het is nog altijd wachten op een kans. "Dus ik wilde die dingen verbeteren en een completere coureur zijn, zodat niemand kan klagen over de specifieke dingen. En nu voel ik me er klaar voor, de laatste paar races heb ik die dingen kunnen bereiken. Ik geloof meer in mezelf, heb meer controle, meer consistentie. Dit is wat ik moet doen, me daar op focussen in plaats van op geruchten of wat dan ook", legt Tsunoda uit.

De bal ligt bij Red Bull

Tsunoda wil wat dat betreft de druk opvoeren op Red Bull: "Ze kennen mijn prestaties en ze zijn blij met mijn prestaties. Daarom hebben ze mijn contract voor volgend jaar verlengd, dus het is vrij duidelijk. Ik moet gewoon blijven presteren, ze consequent blij blijven maken en hopelijk komen de dingen dan vanzelf. Ik voel me duidelijk klaar om tegen hogere posities en teams te vechten, en ook tegen Max. Maar zij moeten beslissen."