Audi is momenteel naarstig op zoek naar een tweede coureur voor het aanstaande Formule 1-project. Volgens de Duitstalige media zou regerend IndyCar-kampioen Alex Palou één van de kanshebbers zijn op dat felbegeerde lege zitje.

Sauber gaat het roer de komende jaren volledig omgooien. Vorige maand werd aangekondigd dat CEO Andreas Seidl het team na slechts vier maanden zou gaan verlaten. Zijn rol is inmiddels overgenomen door voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Daarnaast zal het team na dit seizoen een volledige rebranding ondergaan, en vanaf 2025 op de grid verschijnen als het Audi F1 Team. Jonathan Wheatley is aangesteld als de nieuwe teambaas van het project, en Nico Hülkenberg is reeds aangekondigd als één van de coureurs voor 2025. Wie zijn teamgenoot wordt, is echter nog onduidelijk.

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen maanden is er veelvuldig gespeculeerd over het lege zitje naast Hülkenberg. In eerste instantie leek Carlos Sainz hard op weg te zijn naar Audi, maar gezien hij inmiddels een contract getekend heeft bij het team van Williams, gaat de zoektocht door. Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto wordt genoemd als één van de opties, al staat de Braziliaan momenteel nog steeds onder contract bij McLaren, wat de situatie wat ingewikkelder maakt.

Verruilt Palou IndyCar voor de Formule 1?

Als we de Duitstalige media mogen geloven, is er echter nog een opvallende naam die in beeld is bij Audi: Alex Palou. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport en het Zwitserse Blick zou de regerend IndyCar-kampioen, en voormalig McLaren-testcoureur, genoemd zijn als de mogelijke toekomstige teamgenoot voor Hülkenberg. Palou is momenteel hard op weg om zijn derde kampioenschap binnen te halen, en heeft zichzelf hiermee logischerwijs in de kijker gespeeld. Daarnaast heeft hij al wel wat ervaring in de koningsklasse, wat een overstap zal vergemakkelijken.

Gerelateerd