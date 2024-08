'Lambiase getipt als opvolger Wheatley', Red Bull wees terugkeer Vettel af | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We zitten middenin de zomerstop, maar de FIA zit niet stil. De internationale autosportbond heeft de F1-reglementen, op sportief én op technisch vlak, gewijzigd. Oscar Piastri sluit niet uit dat ook hij nog kan vechten voor het wereldkampioenschap en hoopt dat McLaren verdere inhaalslagen kan maken op Red Bull Racing vanaf Zandvoort. Ondertussen moet de laatstgenoemde renstal opzoek naar een opvolger van Jonathan Wheatley. Naar verluidt is Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen, de kandidaat om taken van de sportief directeur over te nemen. Sergio Pérez is na de zomerstop verzekerd van zijn zitje bij de energiedrankfabrikant en Helmut Marko heeft verklaard waarom hij Sebastian Vettel als opvolger heeft afgewezen. Kelly Piquet heeft foto's gedeeld van de bruiloft van haar zus en David Coulthard was namens Red Bull op TT Circuit Assen dit weekend.

Piastri sluit wereldtitel met snelle MCL38 niet uit: "Dan is de titel bij de coureurs ook mogelijk"

Hoewel Oscar Piastri 110 punten achter Max Verstappen staat, sluit de Australiër een echte strijd om de wereldtitel voor zichzelf bij de coureurs niet uit. Uiteraard is de McLaren-coureur realistisch over het enorme gat richting de Nederlander, maar gezien de laatste paar races kan hij een kampioenschap ook niet uitsluiten. In gesprek met Sky Sports F1 legt Piastri uit dat de constructeurstitel momenteel het doel is. "Ik bedoel, natuurlijk is het winnen van het constructeurskampioenschap het doel, maar ik denk niet dat we daar extra nadruk of druk op moeten leggen. Natuurlijk zal er extern via de media veel over gesproken worden, en dat is waar F1 om draait: een kampioenschapsstrijd. Dus natuurlijk zal erover gesproken worden, maar ik denk niet dat het onze manier van werken moet beïnvloede," zo wijst hij naar het werk achter de schermen dat er niet onder moet lijden. McLaren heeft op het strategische vlak hier en daar wat laten liggen, maar voorzichtig wil Piastri het niet noemen. "Ik denk dat de manier waarop we het seizoen tot nu toe hebben aangepakt, extreem goed heeft gewerkt." Lees hier het hele artikel over hoe Oscar Piastri vooruitblikt op de rest van het F1-seizoen.

Kelly Piquet deelt foto's van bruiloft zusje Julia, Verstappen aan het werk ondanks zomerstop

De zomerstop van de Formule 1 brak aan na de Grand Prix van België en dus is er een pauze van vier weken in de koningsklasse van de autosport. Dat betekent dat het nu nog drie weken aftellen is naar de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Max Verstappen is echter nog niet begonnen aan zijn vakantie. Na de wedstrijd op Spa-Francorchamps was hij eventjes thuis voor wat online-gezelligheid met Team Redline op Twitch, voordat de kampioenschapsleider richting Basel vloog om verder aan de slag te gaan. Hij heeft waarschijnlijk een bezoekje gebracht aan Emil Frey Racing, wat vlakbij de Zwitserse stad is gebaseerd. Dat is het team waar Verstappen.com mee samenwerkt om Ferrari GT3-auto's in te zetten in de GT World Challenge en DTM. Ook kruipt Verstappen daar zo nu en dan achter de simulator. Omdat hij aan het werk was, moest hij een belangrijke gelegenheid missen: Julia Piquet en Daniel Suárez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Julia's zusje, Kelly Piquet, de partner van Verstappen, was er natuurlijk wel bij. Lees hier het hele artikel over Kelly Piquet en Max Verstappen tijdens de zomerstop.

FIA introduceert wijzigingen sportieve en technische reglementen tijdens zomerstop

Ondanks dat we middenin de zomerstop zitten, staat de wereld van de Formule 1 niet stil. Zo heeft de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) de regels van de koningsklasse een update gegeven, niet alleen in het sportief reglement, maar ook in het technisch reglement. Zo heeft de FIA deze regel toegevoegd aan artikel 11.1.2 van het technisch reglement: 'Elk systeem of mechanisme dat systematisch of opzettelijk asymmetrische remkrachten voor één bepaalde as kan produceren, is verboden.' Dit suggereert dat een team een manier heeft gevonden om buiten het normale remverhoudingssysteem een voordeel te pakken die niet binnen het reglement valt, iets dat een auto sneller en stabieler kan maken door de bochten. Om welk team het gaat, is niet bekend, maar een verandering van het technisch reglement middenin het seizoen is zeer zeldzaam. De FIA grijpt normaal gesproken alleen in als een team zich in een grijs gebied vindt en met iets bezig is dat 'niet in het geest van de reglementen is'. Het DAS-systeem (Dual Axis Steering) van Mercedes in 2020 is daar een goed voorbeeld van. Lees hier het hele artikel over de regelwijzigingen in de sportieve en technische reglementen van de Formule 1.

Coulthard lovend over Assen: "F1-coureurs zouden het geweldig vinden om hier te rijden"

David Coulthard mocht dit weekend in het centrum van Assen evenals tijdens de Jack's Racing Day op TT Circuit Assen demo's geven in de Red Bull RB7. De dertienvoudig F1-winnaar is zeer enthousiast over het Nederlandse circuit. "Deze baan heeft een mooie flow met de bochten. Het is een beetje zoals Mugello," legde de Schot uit tegenover de Nederlandse tak van Motorsport.com. "Ik reed gisteren weer voor het eerst naar buiten op het TT Circuit en probeerde me toen te herinneren hoe de bochten elkaar hier precies opvolgen. Als ik me echt zou focussen, dan kan ik makkelijk nog een paar seconden sneller. Voor sommige bochten ging ik nu van het gas, puur omdat ik niet precies wist wat de limiet in die bocht zou zijn. Tijdens een demorun heeft het ook geen zin om die limiet op te zoeken, om er vervolgens achter te komen dat je over die limiet bent gegaan." Lees hier het hele artikel over de demo van David Coulthard in Assen.

Vettel door Marko geweigerd voor terugkeer bij Red Bull: 'Wilde hem niet naast Verstappen hebben'

Sebastian Vettel ging na 2022 met pensioen, maar volgens Helmut Marko zou hij "ons opnieuw en opnieuw hebben gevraagd" over een mogelijke terugkeer bij Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal heeft deze zomerstop besloten Sergio Pérez aan te houden, ondanks dat hij totaal niet in vorm is. En dus was er geen kans voor Liam Lawson of Daniel Ricciardo om promotie te maken, geen kans voor Carlos Sainz om bij een topteam terecht te komen, en geen kans voor Vettel om zijn rentree te maken. "Sebastian is al twee jaar weggeweest," onthulde Marko als reden in een interview met F1-Insider. "En om eerlijk te zijn: Sebastian naast Max in de Red Bull? Dat wil ik hem niet aan doen." Lees hier het hele artikel over Sebastian Vettel wiens terugkeer werd afgewezen.

Red Bull zoekt opvolger Wheatley binnen eigen team: 'Lambiase getipt om taken over te nemen'

Jonathan Wheatley zal binnenkort zijn koffers pakken bij Red Bull Racing. Het F1-team waar Max Verstappen en Sergio Pérez voor uitkomen, zou liever aan mensen binnen haar eigen organisatie promoties willen uitdelen dan een opvolger zoeken buiten Red Bull. Nu is de naam van Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase gevallen, zo weet Autosport te melden. Naar verluidt wordt er niet een nieuwe sportief directeur aangenomen, maar wordt de rol van teammanager geïntroduceerd, mede om kosten te besparen om binnen het budgetplafond te blijven. Lambiase wordt genoemd om een aantal taken van Wheatley over te nemen: ervoor zorgen dat het team binnen het sportief reglement te werk gaat en het overzien van de pitcrew. Hij is al het hoofd van de race-engineeringafdeling én de persoonlijke race-engineer van Max Verstappen. Moet Lambiase ook nog deels Wheatley opvolgen, dan is het mogelijk dat hij zijn taken als engineer naast zich neer moet leggen. Lees hier het hele artikel over de toekomst van de race-engineer van Max Verstappen.

