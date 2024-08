Het was een belangrijke week voor de familie Piquet. Julia, het zusje van Kelly, ging namelijk trouwen met NASCAR-coureur Daniel Suárez en de bruiloft was in Brazilië. Helaas kon Max Verstappen niet aanwezig zijn.

De zomerstop van de Formule 1 brak aan na de Grand Prix van België en dus is er een pauze van vier weken in de koningsklasse van de autosport. Dat betekent dat het nu nog drie weken aftellen is naar de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen is echter nog niet begonnen aan zijn vakantie. Na de wedstrijd op Spa-Francorchamps was hij eventjes thuis voor wat online-gezelligheid met Team Redline op Twitch, voordat de kampioenschapsleider richting Basel vloog om verder aan de slag te gaan. Hij heeft waarschijnlijk een bezoekje gebracht aan Emil Frey Racing, wat vlakbij de Zwitserse stad is gebaseerd. Dat is het team waar Verstappen.com mee samenwerkt om Ferrari GT3-auto's in te zetten in de GT World Challenge en DTM. Ook kruipt Verstappen daar zo nu en dan achter de simulator.

Drukke week voor Suárez

Omdat Verstappen aan het werk was, moest hij een belangrijke gelegenheid missen: Julia Piquet en Daniel Suárez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Kelly, het zusje van Julia, was er wel bij evenals haar vader en drievoudig wereldkampioen Nelson, haar broer en voormalig F1-coureur Nelson junior en haar Nederlandse moeder Sylvia Tamsma. Kelly Piquet deelde foto's van de bruiloft op Instagram.

Suárez is een coureur in de NASCAR Cup Series en dus zit hij van begin februari tot en met midden november ieder weekend achter het stuur van een stockcar. NASCAR heeft echter ook een soort van zomerstop, aangezien de populaire Amerikaanse raceklasse door NBC wordt geproduceerd en uitgezonden, maar de tv-zender is momenteel druk bezig met de Olympische Spelen, en dus wordt er drie weken niet geracet. Desondanks kwam de Mexicaan alsnog in actie. Hij maakte namelijk zijn debuut in de NASCAR Brasil Series op het circuit van Interlagos in São Paulo. Suárez wist de nachtrace van zaterdag op zijn naam te schrijven.

