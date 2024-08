Voor Max Verstappen is de zomerstop dan wel aangebroken, dat geldt nog niet voor vriendin Kelly Piquet, die nog altijd aan het werk is. De Braziliaanse is als model aan het werk en bevindt zich nog niet in de zomerstop.

De afgelopen dagen werd er even getwijfeld of het duo nog wel bij elkaar was. Zo verschenen er allerlei foto's op het Instagram-account van Piquet waar Verstappen niet op te zien was. Het ging om de bruiloft van zus Julia, waarbij Verstappen dus ontbrak. De reacties daaronder waren duidelijk en hintte op een mogelijke breuk tussen Verstappen en Piquet. Daar lijkt toch niet heel veel waar van te zijn, want Verstappen vond de laatste fotosessie van zijn vriendin leuk en de fans lijken daardoor te zijn gerustgesteld.

Kiekjes

Piquet schitterde dus afgelopen week op de bruiloft van haar zus en gaat daags na dat feest weer aan het werk. Toch is het niet allemaal kommer en kwel, zo is te zien op de foto's waarbij er genoten wordt van het zwembad bovenop een wolkenkrabber in São Paulo, met een prachtig uitzicht.

