Ondanks dat we middenin de zomerstop zitten, staat de wereld van de Formule 1 niet stil. Zo heeft de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) de regels van de koningsklasse een update gegeven, niet alleen in het sportief reglement, maar ook in het technisch reglement.

Om meteen maar met het technisch reglement te beginnen, de FIA heeft deze regel toegevoegd aan artikel 11.1.2: 'Elk systeem of mechanisme dat systematisch of opzettelijk asymmetrische remkrachten voor één bepaalde as kan produceren, is verboden.' Dit suggereert dat een team een manier heeft gevonden om buiten het normale remverhoudingssysteem een voordeel te pakken die niet binnen het reglement valt, iets dat een auto sneller en stabieler kan maken door de bochten. Om welk team het gaat, is niet bekend, maar een verandering van het technisch reglement middenin het seizoen is zeer zeldzaam. De FIA grijpt normaal gesproken alleen in als een team zich in een grijs gebied vindt en met iets bezig is dat 'niet in het geest van de reglementen is'. Het DAS-systeem (Dual Axis Steering) van Mercedes in 2020 is daar een goed voorbeeld van.

Sportieve reglementen

Deze belangrijke regels zijn gewijzigd bij de sportieve reglementen.

Artikel 10.8.e.I: Coureurs hoeven nu slechts in aanmerking te komen voor een superlicentie om mee te mogen doen aan door FIA georganiseerde bandentests voor Pirelli in plaats van daadwerkelijk in bezit te zijn van een superlicentie. Daarnaast hoeven coureurs die zo'n bandentest willen doen, niet per se al aan een officiële vrije training in een Grand Prix-weekend te hebben meegedaan. Minimaal 500 kilometer in een huidige generatie F1-bolide afleggen in privétests is al genoeg.

Artikel 19.4.b: Coureurs moeten nu niet 14 maar 16 minuten vóór de geplande starttijd van de opwarmronde op de grid staan voor het nationale volkslied.

Artikel 39.6: In deze regel stond dat coureurs die tijdens de kwalificatie stoppen, niet verder deel mogen nemen aan de sessie, maar hier is nu 'stoppen én fysieke assistentie krijgen' aan toegevoegd. De FIA wil hiermee verwarring voorkomen, zoals we dat eerder dit seizoen zagen met Carlos Sainz in China.

Artikel 51.2: De FIA heeft bij deze regel opgehelderd dat coureurs die vanuit de pitstraat moeten starten, dat ook moeten doen als er eerst achter de safety car wordt gereden vanwege bijvoorbeeld regen, voordat er een rollende of staande start plaatsvindt, en coureurs die dat niet doen, kunnen een straf verwachten van een 10-seconden stop-en-go penalty.

Artikel 53.2: Als een auto stopt in wat voor gebied dan ook buiten de pitstraat, tijdens een sprint of race, en vervolgens fysieke assistentie krijgt, waardoor de auto kan terugkeren op de baan, kan de coureur gediskwalificeerd worden van die sprint of race. Coureurs mochten eerst nog wel hulp van de marshals krijgen als ze vaststonden in de grindbak, maar de motor draaiende hielden - denk aan Lewis Hamilton tijdens de regencarambolage op de Nürburgring in 2007 - maar dit lijkt met deze regel te worden tegengehouden.

Artikel 54.3.d: Coureurs die uitvallen en daardoor een tijdstraf van 5 of 10 seconden, een drive-through penalty of een 10-seconden stop-en-go penalty niet kunnen incasseren, kunnen een gridstraf voor de volgende race verwachten. Dit was al zo, maar de FIA heeft nu opgehelderd dat deze regel ook geldt voor coureurs die wel aan de finish komen, maar alsnog niet geklasseerd worden omdat ze minder dan 90% van de raceafstand hebben afgelegd.

Artikel 57.2: Wanneer een sprint of race door middel van de rode vlag wordt stilgelegd, dan moeten de coureurs op veilige snelheid terugkeren naar de pitstraat. De raceleider moet dan bij de pitexit parkeren op de fast lane en het veld sluit er dan achter aan. De FIA heeft nu de regel toegevoegd dat de wedstrijdleiding er uit veiligheidsoverwegingen ook voor mag kiezen om de coureurs tijdens een rode vlag naar het start-finishgedeelte te sturen in plaats van de pitstraat. De raceleider moet dan de plek van de pole position innemen. De andere coureurs sluiten dan niet achter de leider aan, maar moeten op de andere gridposities staan in de juiste volgorde.

