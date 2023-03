Lars Leeftink

Zondag 5 maart 2023 15:59 - Laatste update: 16:02

Franz Tost, teambaas van AlphaTauri, kijkt uit naar de eerste race. Hij hoopt dat Nyck de Vries de finish haalt, iets wat ook de Nederlander hoopt. Daarnaast gaat het team voor meer ervaring opdoen en misschien zelfs wel voor de punten.

Tost is, zo zegt hij in gesprek met Viaplay, tevreden over De Vries en de manier waarop hij zich op dit moment laat zien. Volgens de teambaas wordt het belangrijk voor de Nederlander om de race uit te rijden. Wat verwacht Tost van De Vries? "Dat hij dichter in de buurt van de voorhoede komt. Het zal afhangen van wat er in de eerste bocht gebeurd. Ik hoop dat hij de race gaat afronden, want hij moet alle rondjes rijden om ervaring op te doen. Het is zijn eerste race en het gaat tijd kosten voor hem om te wennen aan de Formule 1. Tot nu toe zitten we op schema en ik ben tevreden met hem."

Artikel gaat verder onder video

Race zondag

De Vries start zondag vanaf P19 aan zijn eerste race van 2023. De Nederlander zal flink wat plekken goed willen maken en richting de punten willen gaan. Dit laat hij weten in gesprek met hetzelfde Viaplay. "Dat is uiteraard de bedoeling. De kwalificatie pace en race pace in het middenveld zijn vergelijkbaar, dus dat wordt interessant om te zien hoe we het verschil kunnen maken." De Nederlander weet ook dat bandenmanagement erg belangrijk gaat zijn zondag. "De eerste stint is misschien iets korter, en daar zullen we vanaf het begin mee bezig moeten zijn."

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.