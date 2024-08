Audi heeft gewenst Red Bull-kopstuk binnen, McLaren houdt juist succesformule bij elkaar | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hoewel het zomerstop is, kwam er nog een heleboel nieuws naar buiten. Zo werd bekend dat Jonathan Wheatley zijn contract bij Red Bull Racing niet gaat verlengen en aan de slag gaat bij Audi. McLaren heeft juist een contractverlenging geregeld voor Andrea Stella en Max Verstappen bedankte Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van België. Dit is de GPFans Recap van donderdag 1 augustus!

Verstappen stak hand uit de cockpit en bedankte Alonso tijdens inhaalactie in België

Max Verstappen stak met meer dan 300 kilometer per uur zijn hand uit de cockpit in de Grand Prix van België. Dat deed de coureur van Red Bull Racing tijdens een inhaalactie op Fernando Alonso, zo laten nieuwe onboardbeelden van de race zien. De Nederlander bedankt namelijk even zijn collega-wereldkampioen. De beelden bekijken? Klik hier om het hele artikel te lezen!

Cullen over terugkeer in de autosport: "Ben verliefd geworden op de IndyCar"

Angela Cullen was zeven jaar lang de fysiotherapeut, maar ook vertrouweling, van niemand minder dan Lewis Hamilton in de Formule 1. Ze dacht vervolgens met pensioen te gaan, maar ze heeft onverwachts haar rentree gemaakt. Cullen gaat in een interview in op hoe dat is ontstaan. "Ik was eigenlijk gewoon met pensioen gegaan. Ik heb vorig jaar een jaar pauze genomen, maar toen kwam ik in contact met Marcus Armstrong", zo opent ze bij IndyCar. Het hele interview van Cullen lezen? Klik hier!

Zak Brown gaat in op 'oneerlijke reputatie' McLaren: 'Het is bij Palou begonnen'

Het IndyCar-team van McLaren lijkt aan meer rijderswisselingen te doen dan welk ander professioneel team in de autosport dan ook. Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, dat naast in de Formule 1 en IndyCar ook in de Formule E uitkomt, vindt die reputatie "oneerlijk" en geeft Álex Palou daarvan de schuld. Lezen waarom Palou van Brown de schuld krijgt? Klik hier!

Social media in paniek en wendt zich tot Kelly: 'Zijn jij en Max uit elkaar?'

Max Verstappen en Kelly Piquet zijn onderwerp van gesprek op social media. Het tweetal zou volgens de geruchten hun relatie hebben verbroken. Het gaat zelfs zo ver dat de Instagram-pagina van Piquet bestookt wordt met vragen over haar eventuele breuk met Verstappen. "Zijn jij en Max uit elkaar?", zo regent het reacties onder haar posts. De reacties lezen? Klik hier!

Audi bevestigt aantrekken Wheatley als teambaas in 2026

Hoewel Red Bull Racing het team van Audi al voor was, maakt het Duitse team nu ook bekend dat Jonathan Wheatley officieel de overstap gaat maken. Wheatley zal samen met Mattia Binotto de lijnen uit zetten voor het nieuwe team, al zal Wheatley de rol van teambaas in gaan vullen. "Ik ben ontzettend trots op mijn tijd bij Red Bull Racing de afgelopen achttien jaar en neem veel mooie herinneringen mee", start Wheatley in de verklaring. Alles lezen over de overstap van Wheatley naar Audi? Klik hier!

Stella zet krabbel onder meerjarige contractverlenging bij McLaren

Daar waar Red Bull sleutelfiguren ziet gaan, meldt McLaren juist het aanblijven van teambaas Andrea Stella. Stella heeft zijn krabbel gezet onder een meerjarige contractverlenging als teambaas van McLaren. De Italiaan werd in 2022 aangesteld in die rol en onder zijn leiding heeft de renstal uit Woking duidelijke stappen naar voren weten te zetten. Alles lezen over de contractverlenging van de Italiaan in dienst van McLaren? Klik hier!

