Angela Cullen was zeven jaar lang de fysiotherapeut, maar ook vertrouweling, van niemand minder dan Lewis Hamilton in de Formule 1. Ze dacht vervolgens met pensioen te gaan, maar ze heeft onverwachts haar rentree gemaakt. Cullen gaat in een interview in op hoe dat is ontstaan.

Hamilton en Cullen leken, sinds ze in 2016 een samenwerking aangingen, onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van de zevenvoudig wereldkampioen, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol. Ook op mentaal gebied betekende ze ontzettend veel voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de tv-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast hem. In maart 2023, op de dag van de vrije trainingen voor de race in Saoedi-Arabië, kondigde ze haar vertrek aan. Na een sabbatical is ze echter weer teruggekeerd in de autosport, maar nu naast IndyCar-coureur Marcus Armstrong.

Verliefd op IndyCar

"Toen ik afscheid nam van de Formule 1, dacht ik dat ik de autosport in zijn geheel zou verlaten," vertelde Cullen in een interview met IndyCar. "Ik was eigenlijk gewoon met pensioen gegaan. Ik heb vorig jaar een jaar pauze genomen, maar toen kwam ik in contact met Marcus Armstrong. Ik begon met hem te werken aan zijn mentale vaardigheden en andere dingen op de achtergrond. Hij zei: 'Wil je een keer naam een race toe?' en ik antwoordde: 'Ja, natuurlijk!'. En IndyCar kwam toen plots tot me, het is zo leuk. Op Thermal Club waren er geen fans, maar toch werd ik er verliefd op." De IndyCar-wedstrijd op Thermal Club, een circuit waar normaal gesproken alleen trackdays worden gehouden, was een evenement waar geen punten werden uitgedeeld en alleen prijzengeld te winnen viel. "De races zijn ongelooflijk, de coureurs zijn ongelooflijk. Ik was ontdaan door de expertise van iedereen in de paddock. Ik ben hier aangekomen en ik ben niet van plan te vertrekken."

