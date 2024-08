Het IndyCar-team van McLaren lijkt aan meer rijderswisselingen te doen dan welk ander professioneel team in de autosport dan ook. Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, dat naast in de Formule 1 en IndyCar ook in de Formule E uitkomt, vindt die reputatie "oneerlijk" en geeft Álex Palou daarvan de schuld.

McLaren maakte haar rentree in de IndyCar in 2020 door te fuseren met Schmidt Peterson Motorsports. Pato O'Ward en Oliver Askew werden aangenomen als coureurs. De laatstgenoemde moest aan het eind van het seizoen vertrekken. Een officiële reden werd niet gegeven, maar naar verluidt had de Brit symptomen van een hersenschudding na een flinke klapper in de Indy 500 achtergehouden. Felix Rosenqvist werd in 2021 de nieuwe teamgenoot van O'Ward, maar hij zou na twee jaar plaats moeten maken voor kampioen Palou. Halverwege 2022 liet zijn huidige werkgever Chip Ganassi Racing echter weten dat Palou zijn contract bij hen had verlengd voor 2023, maar de coureur kwam een paar uur later zelf met een statement dat hij voor McLaren had getekend. Een aantal maanden daarna werd besloten dat de overstap naar McLaren zou worden verlaat naar 2024, maar tijdens de zomerstop van 2023 kwam het nieuws naar buiten dat Palou alsnog bij CGR zou blijven.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Kartwereldkampioen uit Vlaanderen krijgt McLaren F1-contract: "Dit voelt geweldig"

Malukas en Pourchaire zijn het bokje

Ondertussen breidde McLaren uit naar drie auto's voor 2023 met Alexander Rossi als nieuwe aanwinst. De Britse grootmacht tekende David Malukas als opvolger van Rosenqvist voor 2024, maar Malukas brak zijn pols bij een fietsongeluk en zijn contract werd na vier races gemist te hebben ongeldig verklaard. Théo Pourchaire werd, op de Indy 500 na wanneer Callum Ilott achter het stuur zou kruipen, aangekondigd als vervanger, maar de Sauber-junior werd onverwachts aan de kant geschoven, een paar uur voordat hij naar Laguna Seca zou vertrekken. Nolan Siegel werd onverwachts een contract voor meerdere jaren aangeboden. De samenwerking met Rossi is ook niet soepeltjes verlopen. Hij zal zijn zitje aan het eind van het seizoen moeten opgeven om ruimte te maken voor Christian Lundgaard, nog zo'n onverwachte transfer.

OOK INTERESSANT: McLaren komt na zomerstop met groot updatepakket: 'Sinds Miami niet veel meegenomen'

Vuur na aan de schenen leggen

"Het is teleurstellend, maar ik begrijp het wel. Dat hoort erbij als je een team bent waar veel ogen op zijn gericht," vertelde Brown tegenover Autosport. "Ik vind dat we een oneerlijk reputatie hebben wat betreft de situatie rondom de coureurs, en dan heb je nog coureurs die er ook het een en ander over te zeggen hebben. Ik weet dat iedereen het leuk vindt om te stoken; ik heb dat zeker ook. Maar als je stookt, dan moet je het ook terug kunnen krijgen."

"Maar we hebben Pato in deze sport gebracht en we hebben het altijd aangehouden." vervolgde de CEO. "Álex Palou, met hem hadden we een contract, wij hadden ons deel gedaan. Daar is het domino-effect begonnen. Alex[ander Rossi] heeft zijn contract uitgezeten. We geven Nolan een kans, een jonge Amerikaan. We hebben Théo teruggehaald [voor Toronto om Rossi te vervangen vanwege een gebroken duim]. En dus heeft de situatie met Palou ervoor gezorgd dat we die oneerlijk reputatie hebben alsof we moeilijk zijn en 'de coureurs het vuur na aan de schenen leggen', terwijl ik vind dat onze relatie met onze coureurs juist een van onze krachten is."

Er speelt nog steeds een rechtszaak tussen McLaren en Palou vanwege de contractbreuk. Brown verwacht eind dit jaar daar een uitkomst van te hebben.

Gerelateerd