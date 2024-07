McLaren-teambaas Andrea Stella onthult dat zijn team nog niet klaar is met upgrades voor de MCL38. De wagen is momenteel misschien al wel de snelste bolide en Stella wil met de verbeteringen de kansen op de constructeurstitel gaan vergroten.

Sinds de Grand Prix van Miami, die Lando Norris wist te winnen, doet het team uit Woking mee om de zeges. Toch gooien hier en daar strategische fouten roet in het eten, maar in Hongarije wist het team weer toe te slaan, met een heuse één-twee. Inmiddels is het gat tussen de twee teams in het klassement nog maar 42 punten en daar waar Red Bull vooral leunt op Max Verstappen, kan McLaren met twee wagens punten binnenhengelen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verschoor toe aan zomerstop na twee diskwalificaties in 2024: "Je staat gewoon voor lul"

Red Bull heeft vaker nieuwe onderdelen meegenomen

McLaren beschikt over iets meer windtunneltijd dan Red Bull Racing en op de vraag of dit nog een verschil kan betekenen, reageert Stella bij MotorsportWeek: "Wat de ATR betreft, weet ik het niet zeker. Red Bull heeft tot nu toe meer ontwikkelingen naar het circuit toe meegenomen, in termen van fysieke onderdelen, dan wij hebben gedaan." Toch lijken die updates bij het team uit Milton Keynes niet altijd even goed te werken, maar Stella richt zich vooral op zijn eigen team. "Maar ik kan alleen spreken voor McLaren. We lijken nu in staat te zijn om te profiteren van enkele van deze ontwikkelingen die we hebben verzameld."

OOK INTERESSANT: Steiner geniet van getergde Verstappen: ‘Doet dingen die niemand anders doet’

Verrast door competitiviteit MCL38

Na de zomerstop wil de teambaas dan ook doorpakken: "Ik verwacht dat we in de tweede helft van het seizoen meerdere keren nieuwe onderdelen zullen hebben." Het eerste grote pakket arriveerde in Miami en McLaren heeft daarna maar mondjesmaat updates toegevoegd, dus heeft het team nog speelruimte over. "Eigenlijk ben ik verrast dat we zo competitief zijn geweest, aangezien we sinds Miami niet veel nieuwe onderdelen hebben meegenomen naar de baan. Dus dat betekent dat de upgrade in Miami duidelijk groot was, maar er komen nog enkele upgrades in de tweede helft van het seizoen, ja", aldus Stella.