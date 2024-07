Voor Richard Verschoor is het vierde seizoen in de Formule 2 een erg moeizame. Onder de vlag van Trident wist hij al twee keer te winnen, maar beide keren werd hij gediskwalificeerd. Ook lag hij in Monaco aan kop, maar gaf uiteindelijk zijn motor de geest.

Verschoor timmert al een tijdje aan de weg en startte in 2019 in de Formule 2 met MP Motorsport. In dat jaar wist hij tijdens de sprintrace op Silverstone ook zijn alleerste zege te pakken. Uiteindelijk verkaste hij het jaar erop naar Trident en begon hij het seizoen direct goed met een eerste plek tijdens de seizoensopener in Bahrein, maar dat was uiteindelijk ook zijn enige zege en uiteindelijk vond Verschoor zichzelf aan het einde van het jaar terug op de twaalfde plek in het klassement. In 2023 sloot Verschoor aan bij Van Amersfoort Racing en ook in dat jaar wist hij te winnen, namelijk op de Red Bull Ring. Vanaf dit seizoen is Verschoor begonnen aan zijn tweede periode bij Trident en de twee behaalde zeges werden uiteindelijk allebei de keren weer afgenomen, vanwege diskwalificaties.

Verschoor toe aan zomerstop

Bij Clean Nutrition blikt Verschoor terug op het seizoen tot nu toe, waarbij de logische frustraties overheersen. In Djedda verloor hij namelijk de zege omdat de instellingen van het gaspedaal niet goed stonden en in Hongarije was de auto te laag afgesteld en waardoor de vloer 0,3 mm te dun was. "Ik was er ook helemaal klaar mee zondag", zo verwijst hij naar de boodschap die hij zijn team gaf na behalen van zijn derde plek tijdens de hoofdrace. Verschoof vertelde: "Dat ik niet met hun het ga vieren en dat ze dat kunnen vergeten want ik heb natuurlijk nu al drie keer gehad, dat ik na de race sta je op het podium ben je met helemaal blij allemaal foto's maken interviews en dan word je gewoon weer gediskwalificeerd. Ik heb gewoon het gevoel dat ik voor lul sta. Zit je allemaal leuk te doen, terwijl je een uur later word je gediskwalificeerd. Daar heb je helemaal niks meer aan en kan je die beker weer in leveren en geen punten."

