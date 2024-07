Volgens voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner heeft Lando Norris, ondanks de achterstand van 78 punten, een reële kans op de wereldtitel. Steiner wijst naar het optreden van Max Verstappen in Hongarije, waarvan Steiner vindt dat Verstappen zich veel eerder gewonnen had moeten geven en niet het gevecht met Lewis Hamilton aan had moeten gaan.

Verstappen pakte vooral zijn voorsprong in het klassement aan het begin van het seizoen, toen de RB20 nog de dienst uitmaakte binnen de Formule 1. Die verhoudingen zijn echter door elkaar gegooid. Ferrari wist namelijk in Monaco te winnen, maar lijkt momenteel weer wat te zijn weggevallen. McLaren doet sinds Miami ook mee voor de bovenste plekken en Mercedes heeft drie van de afgelopen vier races weten te winnen. Hoewel de teams vooral punten van elkaar afsnoepen, wijst Steiner in de The Red Flags Podcast naar het gevaar voor de Limburger.

Artikel gaat verder onder video

Getergde Verstappen, de meest vermakelijke Verstappen

Een Verstappen die moet jagen op de zeges, dat vindt Steiner het leukste om naar te kijken. "Voor ons zal het heel vermakelijk zijn. Een Max die op oorlogspad is, want hij doet dingen die geen enkele andere coureur zou doen, omdat hij niet tweede wil worden. Ik denk dat de grote vraag is of die mentaliteit van 'ik wil niet tweede worden', hem misschien nog duur kan komen te staan", opent Steiner. In zijn ogen geeft Verstappen niet op tijd op. "Hij heeft zoiets van 'als je niet eerste bent, ben je laatste'. Terwijl, als je een bladzijde uit het boek van [Alain] Prost erbij pakt: 'laat me maar vijfde worden en gewoon wat punten sprokkelen en dat vierde kampioenschap veiligstellen.'"

Lando heeft grote kans op titel

Mocht Red Bull de wagen niet weten te verbeteren, dan ziet Steiner Verstappen niet zomaar zijn vierde titel op rij pakken. "De upgrades werkten niet, McLaren vindt haar vorm, Mercedes en Ferrari vinden ook vorm, het is een beetje afhankelijk van het circuit, maar ze kunnen goede vorm hebben op zondagen." Norris zit in zijn ogen in de lift. "Het is moeilijk om een kampioenschap te winnen op de plek waar hij [Verstappen] nu staat, want ik denk dat Lando het kan winnen, hij staat niet zo ver achter. Nog een paar dingen die Max fout doet, er is nog een half seizoen te gaan en hij [Norris] kan zich herstellen. Dus ik denk dat Max zijn aanpak moet veranderen. Het beste resultaat halen voor wat je auto kan doen, probeer niet meer te doen dan wat de auto kan doen zoals hij probeerde in Boedapest." Er kunnen in de komende races natuurlijk nog een heleboel dingen gebeurden, maar Steiner hoopt op een gedragsverandering: "Dus met deze houding heeft Lando meer kans om het kampioenschap te winnen."