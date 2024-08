Hoewel Red Bull Racing het team van Audi al voor was, maakt het Duitse team nu ook bekend dat Jonathan Wheatley officieel de overstap gaat maken. Wheatley zal samen met Mattia Binotto de lijnen uit zetten voor het nieuwe team, al zal Wheatley de rol van teambaas in gaan vullen.

Als donderslag bij heldere hemel werd donderdag bekend dat Wheatley na achttien jaar dienstverband zijn contract bij Red Bull Racing niet zal verlengen. Wheatley gaat echter aan de slag bij Audi, om zijn langgekoesterde droom als teambaas in te vullen. Samen met Binotto zal Wheatley verantwoordelijkheid af gaan leggen tegenover Gernot Döllner, de voorzitter van de raad van bestuur van Sauber Motorsport AG.

Artikel gaat verder onder video

Binotto & Wheatley gaan kar trekken bij Audi

"Met de benoeming van Jonathan en Mattia hebben we een belangrijke stap gezet richting onze komst in de Formule 1. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze twee mensen veel kennis en ervaring binnen Audi hebben gehaald. Hun ervaring en vaardigheden zullen ons helpen snel een plek te veroveren in de competitieve wereld van de Formule 1", zo legt Döllner uit. Het is de bedoeling dat Wheatley uiterlijk in juli 2025 aansluit bij Audi om vervolgens vanaf 2026 samen met Binotto de nieuwe functie in te vullen, zo schrijft het team in haar persbericht.

Veel mooie herinneringen overgehouden aan tijd bij Red Bull

Wheatley kijkt vooral uit naar de nieuwe uitdaging, al heeft hij ook een speciaal dankwoord richting Red Bull Racing: "Ik ben ontzettend trots op mijn tijd bij Red Bull Racing de afgelopen achttien jaar en neem veel mooie herinneringen mee. Maar de kans om een actieve rol te spelen in Audi’s entree in de Formule 1 als hoofd van een fabrieksteam is een unieke uitdaging, en ik kijk ernaar uit. Ook ben ik blij om samen te werken met Mattia, die ik al vele jaren ken en die de juiste persoon is voor dit spannende project." Binotto werd eerder al aangesteld en kijkt uit naar de komst van Wheatley: "2026 is niet ver meer, en ik kijk ernaar uit om samen met Jonathan het nieuwe raceteam voor Audi op te zetten en naar succes te leiden."

Gerelateerd