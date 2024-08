Max Verstappen (26) en Kelly Piquet (35) zijn onderwerp van gesprek op social media. Het tweetal zou volgens de geruchten hun relatie hebben verbroken. Het gaat zelfs zo ver dat de Instagram-pagina van Piquet bestookt wordt met vragen over haar eventuele breuk met Verstappen. "Zijn jij en Max uit elkaar?", zo regent het reacties onder haar posts. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat er inderdaad sprake is van een breuk, maar dat weerhoudt social media er niet van het 'nieuws' als een lopend vuurtje te verspreiden.

Piquet en Verstappen zijn al enkele jaren samen, nadat eerstgenoemde eind 2019 brak met haar voormalige- vriend en F1-coureur Daniil Kvyat, met wie ze dochter Penelope kreeg. Sinds Piquet aan de zijde van Verstappen loopt, staat ze nog meer in de schijnwerpers en wordt alles rondom haar in de gaten gehouden. En dat heeft mogelijk ook geleid tot de recente speculaties dat Verstappen en Piquet hun liefdesrelatie hebben beëindigd. Gisteren vierde Piquet groots de bruiloft van haar zus Julia (te zien op haar Stories), maar van Verstappen ontbrak ieder spoor. In plaats van de bruiloft bij te wonen, zou Verstappen wel online gespot zijn op Discord, een bekend platform voor gamers. Screenshots hiervan deden de ronde op social media, maar zijn niet te verifiëren. Het feit dat Verstappen in de zomerstop zo'n belangrijk moment van zijn vriendin aan zich voorbij liet gaan, was één van de aanleidingen voor fans om aan te nemen dat Piquet gebroken heeft met de Nederlandse Red Bull-coureur.

Artikel gaat verder onder video

Social media speculeert over breuk Kelly Piquet en Max Verstappen

Verstappen schitterde kortgeleden ook al in afwezigheid tijdens de vijfde verjaardag van Penelope, maar dit had alles te maken met het raceweekend in België. Waarom hij echter niet aanwezig was bij de bruiloft van de zus van één van de belangrijkste persoon uit zijn leven, zorgt voor vraagtekens. Dat hij op het moment van de bruiloft wel online was op Discord om te gamen, zorgde voor voer voor speculatie. Hoewel van bewijs ieder spoort ontbreekt en een breuk uiterst onwaarschijnlijk lijkt, richtten fans op social media zich tot Kelly: "Zijn jij en Max uit elkaar?", zo vragen ze onder verschillende posts van haar op Instagram.

Hieronder een greep uit de reacties die rondgaan op platform X:

STREETS ARE SAYING MAX AND KELLY BROKE UP (god let it be true this time) pic.twitter.com/fCbmmL5KG4 — vale¹⁶ (@lecvett) July 31, 2024

stop i'd feel so bad for p if they broke up, the poor girl loves max so much — skye 💌 (@took4nap) July 31, 2024

Me opening twitter seeing all the news about Max and Kelly pic.twitter.com/qBRArK1bZE — 𝐦𝐞𝐥𝐢.🤍🦋 (@MeliLaliterok) July 31, 2024

they are saying they broke up 😭😭 — Ines ⁸ ¹ 󠀠 󠀠 󠀠OSCAR WIN 𐙚 (@SCUDERIAP1ASTRI) July 31, 2024

the streets saying kelly n max broke up?? pic.twitter.com/rI8fLSscmQ — jasper ⁴ ⁸¹ (@jasp4rs) July 31, 2024

whattt? they broke up? — tharuu 🌶️ (@Tharuuuxwalls) July 31, 2024

wait, did max and kelly really break up?? or was that just a hoax??pic.twitter.com/K1EezhYPbM — iza ⋆˚ʚɞ (@allthesainz) August 1, 2024

The fact he didn’t like posts for P birthday — DanielHamilton☆ (@riccformula) July 29, 2024

I NEED THE STREETS TO CONFIRM IF MAX AND KELLY BROKE UP

pic.twitter.com/U1FG8fzuuj — cat | #LOGANDESERVESASEAT (@mccooking481) August 1, 2024

there are rumors that max and kelly broke up??? pic.twitter.com/hOeif8bUEj — cande (@schloties) July 31, 2024

the streets are saying that max and kelly broke up pic.twitter.com/83RJgoRcHU — carol ⁵⁵☆* (@carol_5516) July 31, 2024

Gerelateerd