Andrea Stella heeft zijn krabbel gezet onder een meerjarige contractverlenging als teambaas van McLaren. De Italiaan werd in 2022 aangesteld in die rol en onder zijn leiding heeft de renstal uit Woking duidelijke stappen naar voren weten te zetten.

Stella is al sinds 2015 onderdeel van McLaren. Via diverse rollen is hij uiteindelijk de teambaas geworden van de papaja-oranje renstal. Vooral de technische kennis is iets waar Stella op kan leunen en in zijn tijd bij Ferrari was hij onder meer de race-engineer van Michael Schumacher, Kimi Räikkönen en uiteindelijk Fernando Alonso. Het afgelopen jaar heeft McLaren de contracten van Lando Norris en Oscar Piastri ook al verlengt en met de bevestiging van het aanblijven van Stella is de toekomst voorlopig veiliggesteld.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Zo reageert de wereld op vertrek Wheatley: 'Dus Zak Brown had gelijk, de CV's vliegen rond'

Stella is vereerd door het mogen aanblijven

"Ik ben vereerd dat ik mijn rol als teambaas mag blijven vervullen. We hebben de afgelopen anderhalf jaar grote stappen voorwaarts gemaakt en we hebben nog veel werk te doen om consequent vooraan mee te strijden, wat een spannende uitdaging vormt", zo legt Stella in het persbericht uit. De renstal uit Woking beschikt met de MCL38 misschien wel over de snelste wagen in 2024, al moet het team op strategisch vlak hier en daar nog wat verbeteren.

OOK INTERESSANT: 'Budgetcap komt in zicht voor Red Bull: team spreidt updates uit over meerdere races'

Met Stella doorgaan op pad naar wereldtitels

McLaren-CEO Zak Brown wijst vooral na het continueren van het huidige succes. "Zijn impact op McLaren in zijn rol als teambaas is groot geweest, niet alleen door onze resultaten op de baan en de koers van het team, maar ook door zijn ontwikkeling van onze cultuur en mentaliteit. Met meerjarige verlengingen die al zijn overeengekomen met Lando, Oscar en nu Andrea, kunnen we vol vertrouwen doorgaan met onze tocht om wereldkampioen te worden. We kijken allemaal uit naar de komende jaren onder Andrea's leiderschap", aldus Brown.

Gerelateerd