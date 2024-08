Het team van Red Bull Racing is broodnodig toe aan verbeteringen voor de RB20. Toch gaat dat volgens Formu1a.uno niet makkelijk worden na de zomerstop. Zo zou het Oostenrijkse team het einde van de budgetcap namelijk al in zicht hebben en komen er nog enkele kleine updates nadat het spektakel wordt vervolgd in Zandvoort.

Binnen de Formule 1 geldt er een limiet op de uitgaven van de teams. Dat is voor dit jaar op 140 miljoen dollar gezet. Toch zijn er enkele uitzonderingen zoals bijvoorbeeld het salaris van de coureurs, maar ook de drie best betaalde personeelsleden vallen niet binnen het kostenplafond evenals de reiskosten. Crashes en herstelwerkzaamheden vallen dan wel weer binnen de budgetcap en Red Bull Racing heeft met Sergio Pérez al enkele klappers meegemaakt.

Updatepakket Red Bull

Het Italiaanse medium stelt dat Red Bull Racing ook in België niet heeft kunnen reageren op de vooruitgang van zowel Mercedes als McLaren, ondanks dat Max Verstappen op zaterdag de pole position wist veilig te stellen. Daarnaast komt het budgetplafond inmiddels in zicht. Los van de gebruikelijke kosten, zouden de crashes van Pérez ook drukken op het budget en dan heeft Red Bull Racing is als kampioen van 2023 ook nog te maken met de minste ontwikkelingstijd. Al de factoren op elkaar gestapeld, zorgt ervoor dat het technische team van Pierre Waché na de zomerstop weliswaar met verbeteringen zal komen, maar deze zullen minder groot zijn dan wat we eerder dit seizoen hebben gezien. Naar verluidt worden de updates verdeeld over de races in Bakoe, Singapore en Austin.

