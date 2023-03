Jan Bolscher

Zondag 5 maart 2023 14:32

Red Bull Racing heeft bij zowel de auto van Max Verstappen als Sergio Pérez de olie-inlaatpijp van de verbrandingsmotor (ICE) vervangen, zo blijkt uit het officiële document van de FIA. Dit is binnen de reglementen, waardoor er geen straffen volgen.

Het vervangen van het onderdeel vond plaats op zaterdagavond na de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. Naar verluidt waren er binnen de Oostenrijkse grootmacht wat zorgen omtrent de betrouwbaarheid, waarna het zekere voor het onzekere is genomen. Afgelopen jaar kende Red Bull Racing een dubbele uitvalbeurt in Bahrein nadat Verstappen en Pérez beiden met een probleem rondom de brandstofpomp te kampen kregen. De race gaat om 16:00 uur Nederlandse tijd van start.

Energy store Leclerc

De formatie uit Milton Keynes is niet de enige renstal die op de valreep een aantal veranderingen heeft doorgevoerd. Zo heeft Ferrari enkele uren voor de start van de race de energy store van de auto van Leclerc vervangen. Ook dit was binnen de regels, dus de Monegask mag vanmiddag gewoon vanaf de derde stek starten. Verstappen en Pérez bekleden in die volgorde de eerste startrij. Carlos Sainz vangt de race aan vanaf P4.

